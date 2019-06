Újabb áteresz szakadt be az országúton, fokozott a balesetveszély

Az omlások útjának is lehetne nevezni a 13A jelzésű, Balavásártól Csíkszeredáig vezető országút Csíkszereda és Szentegyháza közötti részét. A hegyi szakaszon ezúttal egy áteresznél omlott be az úttest, amelyet így szűkíteni kellett.

A balesetveszélyes útomlás egy kanyarban van, csak közelről látszik • Fotó: Gábos Albin

A helyszínen műanyagból készült forgalomterelő elemek is jelzik az akadályt, a balesetveszély viszont annak ellenére is fennáll, hogy a figyelmeztető táblák először 60, majd 30 kilométeres sebességhatárt jeleznek az itt áthaladóknak.

Már az útburkolat is kezdett leszakadozni, emiatt a híd két oldalán szintén piros-fehér színű, műanyag forgalomterelő elemeket helyeztek el. Az építmény oldalához kerülve az is látszik, hogy a tartófal is mállik, omlik. Az országút Hargitán átvezető szakaszán több helyen is

nagyméretű köveket ürítettek le a már beomlott útpadkák, illetve támfalak helyére, hogy a keletkezett üregeket feltöltsék és megállítsák a további rongálódást

– ez viszont nem helyettesíti a szükséges helyreállítást.

A burkolatjavítások mellett ugyanakkor új szalagkorlátokat is szereltek fel, de még a régi, rozsda ette korlátok is helyükön vannak. Romanescu kérdésünkre azt mondta, a szalagkorlátok cseréje folytatódik, a régieket pedig eltávolítják.