Újabb áldozata van a koronavírusnak Maros megyében

A tájékoztatás értelmében az áldozatnak március 29-től voltak koronavírus fertőzésre utaló tünetei és április elsején utalták be a Maros Megyei Sürgősségi Kórházba. A teszteredményei április 2-án, csütörtökön jöttek meg, pozitívak voltak. Ugyanaznap a 70 éves férfi, aki szív- és érrendszeri betegségekben is szenvedett és magas vérnyomása is volt, elhunyt.

Ő a második 70 éves férfi, aki a koronavírus fertőzés miatt is, életét veszteti Maros megyében. Jelen pillanatban, a csütörtöki tájékoztatás szerint, Maros megyében 38 bizonyított koronavírussal fertőzött beteg van és 31-en vannak a fertőző betegségek klinikáján koronavírus-fertőzés gyanújával.