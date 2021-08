Új vízvezetéket kell építeni Tusnádfürdő felé, de ötmillió euróra van szükség

Részleges vezetékcsere Csíkverebesen. Kényszerhelyzet szükségmegoldással • Fotó: Veres Nándor

Mint Butyka Zsolt tusnádfürdői polgármester kérdésünkre elmondta, a Hargita megyei tanács segítségével tudják elvégeztetni a beavatkozást egy szakcéggel. Erre azért is szükség volt, mert ezen a részen nagyon sok csőtörés történt a régi vezetéken, amely már nem bírja az igénybevételt, jelenleg is több helyen lyukas.

Csíkverebesen például a falu elkerülése helyett a polietilén csövet a meglévő, a falun átvezető fémvezetékhez csatlakoztatták, amelynek átmérője is nagyobb, és ugyanez történt Tusnád és Újtusnád esetében is

Még több furcsaság is kiderült időközben a 2014-ben az Országos Beruházási Társaság (CNI) finanszírozásával elkészült új szállítóvezetékről, amely valójában csak részben új. Az már másfél éve ismert, hogy a 7 éve lefektetett polietilén csővezeték nem bírja a víznyomást, anyagának elégtelen minőségét tavaly állapította meg egy szakértői vizsgálat. Azóta viszont az is egyértelművé vált, hogy a vezetékcsere csak részben történt meg,

Nagy beruházás kell

Tusnádfürdő a legnagyobb turistaforgalom idején alig tud ivóvizet biztosítani a fogyasztóknak, most is kevés a víz a tartályokban – hívta fel a figyelmet a városvezető, aki szerint a víztartályokat az 1970-es évek fogyasztására méretezték, azóta viszont a szükségletek megsokszorozódtak. Ezért nemcsak új szállítóvezetékre, hanem nagyobb tartályokra is szükségük lesz, ha a szolgáltatást biztosítani akarják. Butyka Zsolt szerint tudják, hogy magukra maradtak, mivel a regionális szolgáltató Harvíz Rt. egy ilyen hálózatot nem vesz át. Az új rendszer számára, amely a vezeték mellett új szivattyúállomást és tisztítót, tartályokat is tartalmaz, terveket készítettek, a CNI-nél történt egyeztetés után pedig ígéretet kaptak arra, hogy valamelyik alprogram támogatni fogja a beruházást.

Ennek költsége viszont az építőanyagok és nyersanyagok árának jelentős emelkedése miatt a korábbi 3 millióról már több mint 5 millió euróra nőtt

– tudtuk meg. Butyka Zsolt szerint figyelembe kell venni, hogy egy nemzetközileg elismert fürdőhely vízellátásáról van szó, így az összeg nagysága nem kellene akadályt jelentsen.