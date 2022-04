Új vezetők, új tervek a gyergyószentmiklósi közműnél

a távhő marad az önkormányzat alárendeltségében közszolgáltatásként, a vízmű működtetésére pedig őszig új céget fognak létrehozni, amely az esővíz elvezetés problémáját is meg kell oldja.

Kifejtette, az energiaárak robbanásszerű emelkedése nagy kihívás elé állította a szolgáltatót, és ezt a problémát (amely tavaly ősztől alakult ki) a korábbi igazgató nem tudta megfelelően kezelni. A polgármester elmondta még, hogy azokat a támogatásokat, amelyekben eddig a szolgáltatásokat részesítették, a következő években ki kell vonni, mert uniós szabály is, hogy

Zólya László ismertette, feladata a víz- és csatornahálózat folyamatban levő modernizálásának befejezése, és azt szeretné elérni, hogy egy-két éven belül kiszámítható és fenntartható állapotba kerüljön a közmű. Ehhez szeretné becsatolni az esővíz-elvezetést is. Megfizethető, minőségi és önfenntartó szolgáltatás a célja, amely külső támogatások nélkül is tud működni.

Dolgoznak az árak módosításán, ami majd a képviselő-testület elé kerül. Az új áraknak része lesz egy fejlesztési alap biztosítása is, hogy különböző javítások miatt ne kelljen az önkormányzattól költségvetés-módosítást kérni.

Faőrlemény-nyersanyag van, már egyeztetett a beszállítókkal, hogy ez folytonos is legyen. A felgyűlt adósság törlesztése fontos feladat, szeretnék a gázszolgáltatónál elérni az adósság felosztását. Az adósság 62 százalékát teszi ki a gázszámla. A lakosság, cégek és intézmények ezzel szemben 3,3 millióval tartoznak a HVCSK-nak. Ő is leszögezte, szükséges lesz a fűtés árának emelése.

Tízen elmentek, huszonnégy személyt alkalmaznának



Nem csak a volt igazgató távozott a HVCSK-tól, további kilenc alkalmazott is beadta a felmondását. Huszonnégy állást hirdettek meg a napokban, arra számítanak, hogy május közepére érkeznek a céghez az új emberek. Átmeneti időre egy külsős cégre bízták a hálózatokon jelentkező meghibásodások javítását. A gyergyószentmiklósi lakosság egyelőre nem fog változást tapasztalni, őszig ugyanúgy kapják majd a számlákat, mint eddig, és ugyanott kell majd fizetni is. A fűtésszámlák, illetve az elfogyasztott víz ellenértékét és csatornázási díjat tartalmazó számlák majd várhatóan ősszel, az új cég elindulása után érkeznek külön a fogyasztókhoz. Ez majd tartalmaz egy újabb fizetnivalót is az esővíz-elvezetésre – amennyiben az önkormányzat úgy dönt.