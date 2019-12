Új vadászati törvény: az ördög a részletekben rejlik

A vadászok szerint sok múlik azon, hogy a szaktárca miként fogja megyékre lebontani a medvekilövési kvótát. Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Becslése szerint országosan 350–400 medve kilövését fogják engedélyezni egy évben, amelyből a korábbi tapasztalatok szerint mintegy 70 jóváhagyást kap meg Hargita megye – kérdés számára, hogy egy ilyen alacsony szám mit fog megoldani. Ha megmarad a beavatkozási kvóta is, és a megelőzési kvótát megfelelően fogják leosztani megyénként, akkor megoldódhatnak a medveproblémák – foglalta össze meglátásait a szakember.

Kulcskérdés a bürokrácia megszüntetése

Fazakas Attila, a Hubertus Vadásztársaság igazgatója számára a fokozódó problémák tartós megoldása tekintetében az jelenti az egyik kulcskérdést, hogy mennyire lesz bürokratikus a sürgősségi kilövési engedélyek megszerzése. Megkeresésünkre elmondta, hogy amennyiben a vadásztársaságoknak továbbra is megfigyeléseket és képanyagos dokumentálást kell végezniük – mint ahogyan most teszik –, ha egy problémás medve ártalmatlanítására jóváhagyást szeretnének kérni, akkor az új törvény sem lesz megfelelő.

„Mostanáig is nagyon meg volt nehezítve ez, nagyon bürokratikus volt az eljárás, az egyik nagy probléma éppen a monitorizálási kötelezettség volt” – fogalmazott, megjegyezve, hogy kíváncsian várja a módosított jogszabály részletes leírását.

Figyel a kvóták bevezetésére a WWF



A törvénymódosítás megszavazásáról véleményt formáltak a természetvédelmi szervezetek is. A medve továbbra is a szigorúan védett fajok listáján marad, dacára annak, hogy néhány parlamenti képviselő az utolsó pillanatban is a tervezet szenátus által elfogadott változatát támogatta – emelte ki Facebook-bejegyzésében a World Wildlife Fund (WWF) romániai szervezete. Köszönetet mondtak ugyanakkor mindazoknak, akik az elmúlt néhány hónapban támogatták a szervezetet annak érdekében, hogy meggyőzzék a parlamenti képviselőket az ember–medve konfliktus hamis megoldásának elutasításáról. A WWF ígéretet tett arra is, hogy figyelemmel követi a vadászati törvény új rendelkezéseinek alkalmazását, különös tekintettel a megelőzési kvóták bevezetésére, hogy az tudományos módszerek, pontos adatok és a vonatkozó nemzetközi előírások alapján történjen.