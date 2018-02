Új termékeket hozna létre a tejszövetkezet

Százezer eurós pályázatot nyújtott be az országos vidékfejlesztési programba az AgroSic Közösségek Közti Társulás segítségével a Kézdi Lacto Coop Szövetkezet. Fejlesztésekre költenék a pénzt.

• Fotó: Henning János

A szövetkezet az Országos Vidékfejlesztési Program (PNDR) mezőgazdasági termelők, feldolgozók és forgalmazók közti együttműködését, rövid ellátási láncok kialakítását és a helyi piacok fejlesztését támogató kiírására pályázott.

Orbán Miklós, az AgroSic igazgatója emlékeztetett, hogy 2016-ban a háromszéki gazdák azért kényszerültek arra, hogy saját kezükbe vegyék a sorsukat, mert a Covalact sepsiszentgyörgyi gyára felmondta a velük kötött szerződést, és már nem vette át a tejet az állattartóktól.

HIRDETÉS

A szövetkezet azért is hasznos, mert az országos pályázati kiírások és az európai uniós támogatások is a társulásoknak kedveznek – mondta az igazgató.

A felső-háromszéki mezőgazdasági társulás jelenleg kétszáz gazdát tömörít, akik naponta ötezer liter tejet küldenek a székelykeresztúri tejfeldolgozóba,

hogy az onnan Felső-Háromszékre, Kézdi termékként visszaszállított kész portékák – tejtermékek, sajtok, gyümölcsös joghurtok, tejföl, vaj tehéntúró és tej – a helyi üzletek polcaira kerüljenek. Bokor Éva, a Kézdi Lacto Coop Szövetkezet ügyvezető igazgatója kiemelte, a kezdeti időszakhoz viszonyítva folyamatos bővülés tapasztalható: gyarapodott a társuló gazdák és a tejbegyűjtő csarnokok száma, nőtt a tejmennyiség, az elmúlt év közepétől számítva megduplázódott az eladott termékek mennyisége is, minőségi javulás is tapasztalható, bővült az eladási piac, ma már a helyi üzletláncok mellett hotelekben, szállodákban, és pékségekben is értékesítik a termékeket.

A leadott pályázat megnyerése esetén hangsúlyosabbá teszik a termékek népszerűsítését, a piaci igények szerint új termékeket hoznak létre.