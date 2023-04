Új óvodában és bölcsődében kezdhetik a tanévet Kézdivásárhelyen

Kézdivásárhelyen a tervek szerint ősztől nemcsak új óvoda, hanem egy új bölcsőde is fogadja a legkisebbeket, emellett a Dac-tó környékének szabadidős központtá való alakításához is hozzáláttak.

„Valóban jó ütemben haladnak a bölcsőde építésével, az alapot már megöntötték, jelenleg a tartóoszlopokat öntik. Ha ilyen tempóban tudnak továbbra is dolgozni, meggyőződésem, hogy az ígéret, amely szerint augusztusban átadják a kulcsot, megvalósul” – fejtette ki Bokor.

Szabadidőközpont a Dac-tó körül

A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség támogatásával a Bod Péter Tanítóképző udvarán, nyolcvan óvodás befogadására alkalmas épületről is érdeklődtünk a polgármestertől. „Már a belső munkálatokat végzik, ami azt jelenti, hogy a következő tanévet a gyerekek már az új óvodában kezdhetik” – nyilatkozta. Megjegyezte, az egykori katonanevelde felújításával és a járóbeteg rendelő felújításával is jól haladnak, és „végre egy újabb régóta tervezett beruházáshoz is hozzálátnak”.