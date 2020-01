Új magyar vezetők az orvosi egyetemen

Kilenc magyar szenátusi tagot választottak az orvosi egyetem vezetőtanácsába • Fotó: Haáz Vince

Négy éve még kilencvenöten szavaztak a mai nevén George Emil Palade Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Műszaki Egyetem döntéshozó szerveinek – szenátus és kari tanács – összetételéről, a legutóbbi szavazáson már csak hetvennyolcan dönthettek. Szabó Béla professzor, a szenátus volt alelnöke szerint ez is jelzésértékű.

A szavazati joggal rendelkezők közül ötvenheten jelentek meg a szavazáson, és ötvenöt érvényes voks született. A közzétett információk szerint bejutott a szenátusba Mezei Tibor (47 szavazattal), Szász József Attila (40 szavazattal), Szilágyi Tibor (39 szavazattal), Orbán-Kis Károly (37 szavazattal), Székely Edit (36 szavazattal), Horváth Emőke (33 szavazattal), Turos János (33 szavazattal), Kovács Judit ( 28 szavazattal), Török Árpád (28 szavazattal).

Szabó Béla nem jutott be a szenátusba, bár azelőtt alelnöki tisztséget töltött itt be, de mint elmondta a Marosvásárhelyi Rádiónak, nem lepte meg a döntés, hiszen az elmúlt kilenc évben a szembenállásuk miatt megkopott az imázsuk.

Az elmúlt ciklusban nekünk minden kijutott: egyesítettek minket, csökkentették a beiskolázási keretet, névadás volt, közös tétel, és még folytathatnám a sort. Azt szeretnénk, hogy ne egy teljességében új társaság jöjjön, amely azt mondja, hogy minden fölösleges volt az elmúlt kilenc évben

– tette hozzá Szabó Béla.

Új tagok a kari tanácsban

A kari tanács új tagjait is megválasztották, amely felelős az orvosi kar dolgaiért, de a nagyobb horderejű döntéseket a szenátus hozza meg. A kari tanácsba Szabó Béla is bekerült, méghozzá 33 szavazattal, a szenátusban csak 13-an szavaztak rá, ez is bizonyítja, mennyire megosztó személyiség – tette hozzá a szenátus volt alelnöke. „Optimista vagyok, úgy vélem, nagy irányváltás nem lesz azután sem, de mégsem vagyok nagyon derűlátó, mert amiért mi harcoltunk, nagyon messzi távlatnak tűnik” – ismert el. Szerinte látszateredményeket lehet ugyan elérni, és értelmezés kérdése, hogy ezt eredménynek tekintik-e vagy sem. Példaként hozta fel a beiskolázási tervet, amelynek esetében kétszáz magyar hely helyett csak százhúszat hagytak jóvá, és ha ezt kegyesen felemelik száznegyvenre, akkor az is lehet eredmény, értelmezés kérdése – mondta a professzor.

A román tagozat orvosi karán 18 új szenátusi tagot választottak meg, köztük Leonard Azamfirei rektort, aki 87 szavazattal vezeti a sort.