Új kutyatartási szabályzót fogadott el a csíkszeredai önkormányzat

• Fotó: Pál Árpád

Csíkszeredában bárki tarthat kutyát vagy macskát, azonban ehhez szüksége van a közvetlen szomszédjainak írásos beleegyezésére, valamint a tömbház lakóinak abszolút többségének (50 százalék+1) jóváhagyására, továbbá a lakástulajdonosi társulás elnökének is kell az írásos beleegyezése.

Csíkszeredában jelenleg egyetlen terület sincs kijelölve erre a célra, míg a környező városokban több kutyafuttatót is létrehoztak már.

Csíkszeredában a házi kedvencek tartásával kapcsolatosan létezett egy önkormányzati határozat, amely az 1990-es évekből származott, azonban nem volt eléggé részletesen kidolgozott, ráadásul azóta a vonatkozó jogszabályok is megváltoztak. Ezért András Hunor Jenő önkormányzati képviselő kezdeményezésére előkészítettek egy új, részletesebb szabályzót. Elmondása szerint

Azok az állattartók, akik a szabályzó érvénybe lépése előtt már birtokukban tartották kutyájukat, macskájukat, nem kell mindezen jóváhagyásokat beszerezniük, azonban kötelesek a lakószövetséghez bejelenteniük, hogy mennyi kutyát, adott esetben macskát tartanak, ugyanakkor jelezniük kell azt is, hogy ivartalanították-e a kedvencüket, és be kell mutatniuk az állatok egészségügyi könyvét is.

Ahol nem működik lakástulajdonosi társulás ott a kutyatartóknak mindezen adatokat a polgármesteri hivatalban kell bejelenteniük.

A városháza szintén a szabályzó alapján nyilvántartásba fogja venni a városban tartott összes kutyát és macskát.

A házi kedvencek sétáltatása közterületeken kizárólag pórázon engedélyezett, az agresszív, harci kutyáknak pedig szájkosár is kötelező.

Az állattartóknak továbbá kötelességük kedvencük után felszedni az ürüléket, ehhez az önkormányzat az utcai szemeteskosarakhoz egyhasználatos zacskótartókat fog majd felszerelni. Szintén a szabályzóba foglalták bele azt is, hogy kötelező a kutyákat ivartalaníttatni, ez alól kivételt képeznek a tenyésztésre szánt fajkutyák és vakvezető kutyák. Szintén nem kötelező elvégeztetni a műtétet, ha az állat egészségügyi állapota nem teszi lehetővé és ezt állatorvos is igazolja.

Amennyiben a kutyatartó nem szeretné ivartalaníttatni kedvencét, keverék kutyáját, akkor éves illetéket kell fizetnie a város pénztárába.

Ennek mértékét a 2020-ra vonatkozó helyi és adók illetékek megállapításakor határozzák majd meg. A szabályzó előírásainak megszegése 500–2500 lej közötti bírságot vonhat maga után, az ellenőrizés majd a helyi rendőrség feladata lesz.