Új, korszerű játszóteret avattak Farkaslakán

A megvalósítást Antal Lóránt szenátor is méltatta, aki úgy gondolja, Farkaslaka község és vezetése példát mutat a térségben, de ha tágabb értelemben vesszük, Udvarhelyszéken, sőt egész Erdélyben is.

Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának alelnöke beszédében kiemelte, hogy a közösségi feladatok sorrendbe tétele során egyik legfontosabb tényezőnek azt tartja, hogy a gyerekeknek szólók legyenek az elsők között – ahogy az ebben az esetben is történt.

Az ünnepség hangulatát a helyi népviseletbe öltözött gyerekek előadása tette emelkedettebbé, akik a hivatalos megnyitót követően birtokba is vehették a számukra kialakított teret. A megszokott csúszda és mászkáló mellett fészekhinta is helyet kapott, továbbá egyensúlyfejlesztő játékokat is elhelyeztek.