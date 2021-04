Új igazgatókat neveztek ki a gyergyószentmiklósi kórház és a múzeum élére

Fülöp Enikő. A gyergyószentmiklósi kórház élén bizonyíthat • Fotó: Gergely Imre

Amint elmondta, máshol azzal a problémával küszködnek, hogy nincs hely a bővítésekre, itt viszont rendelkezésre áll egy ilyen épület, ahol palleatív kezelő és rekuperációs központ létrehozás a cél. Addig is azonban idén kell megvalósítani az intézmény akkreditációját is.

A menedzser fontos feladata lesz annak a 6,4 millió lejnek a felelősségteljes elköltése, amelyet az országos költségvetésből kap idén a kórház: ebből be kell fejezni a járóbeteg-rendelő bővítését és új eszközökkel való felszerelését.

Számára a legfontosabb a betegek biztonsága, az elégedettsége és a fejlődés – hangsúlyozta Fülöp Enikő, aki amint vázolta, alapvető módosításokat tervez, amelyek építkezéseket és átszervezéseket is jelentenek.

A gyergyószentmiklósi kórház kedvéért a Csíkszeredai Megyei Sűrgösségi Kórházat hagyta el, ahol gazdasági igazgatói tisztséget is betöltött, de felelőse volt az intézmény akkreditációs folyamatának is.

Fülöp Enikő bemutatása során elhangzott, nem ezekben a napokban ismerte meg az intézményt, mert már tavaly ősztől szerepet vállalt ennek ügyvezetésében, a gazdasági igazgató feladatkörét töltötte be. Tapasztalata van mind az egészségügy, mind a gazdasági ügyvitel terén, asszisztensként dolgozott, főnővér képesítést szerzett, majd a közgazdasági egyetem elvégzése után egészségügyi alapanyagokat forgalmazó céget is vezetett.

Fülöp Enikő lett a gyergyószentmiklósi városi kórház menedzsere, aki április elsejétől vette át az egészségügyi intézmény vezetését; a menedzser szerdán mutatkozott be. Bemutatója előtt Csergő Tibor András polgármester is megköszönte Bíró Levente munkáját, aki fél éven át megbízott igazgatóként vezette a kórházat.

A visszaköltözés megszervezése a fő feladat

A Tarisznyás Márton Múzeumban Csergő Tibor András polgármesterré választása után üresedett meg az igazgatói szék, azóta Szőcs Levente látta el az ügyvezetői feladatokat ideiglenes megbízott igazgatóként. Az ideiglenes megbízatás határideje lejárt, szükségessé vált egy új vezető kinevezése. Az új megbízott igazgató Ferencz-Mátéfi Kriszta számára nem ismeretlen a múzeum, a történelem, könyvtárosi és művészettörténeti képzettséggel is rendelkező szakember már dolgozott itt korábban, és volt ő a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár igazgatója is.

Számára a most következő elsőrendű feladat a Tarisznyás Márton Múzeum visszaköltözése a felújítás alatt álló otthonába, és ott a tevékenység újraindítása.

Addig is a gyűjtemény rendezése, digitalizálása is komoly feladatot jelent, tekintve, hogy közel 30 ezer darab tárgyról van szó. A költözést követően pedig indulhat a múzeum hivatalos akkreditációja is.