Új, ideiglenes helyen működik a Maros megyei törvényszék

• Fotó: Haáz Vince

Veronica Szasz, a törvényszék elnöke a sajtónak elmondta, egy hónappal korábban, amikor lejárt a bérleti szerződésük a Marosvásárhelyi Táblabírósággal, már megkezdték a költözködést.

A Bolyai utcai törvényszéki épület, az egykori Kendeffy-palota felújítása év elején kezdődött el. Akkor ideiglenesen a táblabíróság épületébe költözött a törvényszék, ahol korábban is működött. Mivel időközben ott is javítási munkálatokba kezdtek, és a bérleti szerződés is lejárt, újabb helyet kellett keresni a törvényszéknek.