Új hulladéktárolók kísérleti jelleggel

Zárt rendszert alkotó konténerek, több típusú hulladék számára • Fotó: Gábos Albin

Mint Pál Tamás, a hulladékelszállítással megbízott Eco-Csík Kft. igazgatója kérdésünkre elmondta, ez egy zárt rendszer, a bedobott hulladék bent is maradt, nem hozzáférhető. A szelektív gyűjtés rendszere a korábban megszokotthoz képest úgy változott, hogy a műanyag-, papír-, és fémhulladékot ugyanabba a tárolóba lehet tenni, csak az üveget kell másik konténerbe dobni – tudtuk meg az igazgatótól, aki hozzátette, ugyanezt a rendszert vezetik be a már városszerte meglévő, harang alakú tárolók esetében is, amelyekre új feliratokat helyeznek el.

Pál Tamás szerint erre főként a félreértések elkerülése miatt volt szükség, mert sokan kifogásolták, hogy miért gyűjtsék külön a hulladékot, ha úgy is egyszerre szállítják el. ,

Mi próbáltuk magyarázni, hogy ezt utólag válogatni kell, és ha nem is lehetett, úgy is beledobtak más hulladékot is, Így egy kissé hatékonyabb, olcsóbb lesz a szállítás

– magyarázta. A kísérleti helyszínen napi ellenőrzéssel azt mérik fel, hogy az új rendszer hogyan illik a környezetbe, mennyire lesz szemetes a környéke, illetve, hogy eléggé tartós-e. Az igazgató azt is közölte, az új rendszer számításaik szerint költséghatékonyabb, ugyanakkor több, kisebb részben is elhelyezhető, de hogy miként válik be, az az elkövetkezőkben derül ki.

Ha igény van rá, elképzelhető, hogy ez a fejlesztés folytatódhat a városban, de a hulladékgyűjtés is helyszínfüggő, az is számít, hogy lehet megközelíteni autóval egy gyűjtőpontot – hívta fel a figyelmet Pál Tamás.