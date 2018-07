Új gondok az új úton

A parkoló autók megnehezítik a közlekedést az utca alsó részén • Fotó: Gábos Albin

Nincsenek már forgalmat tiltó vagy korlátozó táblák a Zsögödi Nagy Imre utcában, a kivitelezéssel megbízott cég befejezte az aszfaltozást, és megszüntette az építőtelepet, a munkagépeket is elvitték. Megindultak az autók is, végig lehet hajtani az utca teljes hosszán, mindkét irányból. A felüljáróval ellátott útkereszteződésnél viszont lassítani kell, mivel ez nem volt a mostani felújítás része – a későbbiekben várhatóan átépítik egy új elkerülő út csatlakoztatásával –, és csak most készítik elő ennek aszfaltozását.

Szűk a hely, sok az autó

A korábban lapunkban is jelzett problémák jelentkeztek viszont az utca alsó, a keresztúttól a város kijáratáig tartó szakaszán. Mivel itt közel vannak a kétsávos úttesthez a házak, kétoldalt nem alakítottak ki parkolóhelyeket, viszont azt láttuk, hogy mindkét oldalon autók parkolnak. A keleti oldalon nem állhatnak fel a kerékpárútra az autók, mivel a frissen ültetett fák ezt megakadályozzák, túloldalt a járda igen keskeny. Az utca ezen szakaszán is kétirányú a közlekedés,

két parkoló autó között viszont csak egy személygépkocsi fér el, autóbusz, teherautó, esetleg szemetes- vagy tűzoltóautó már nem.

Ha pedig mindkét irányból gépjármű közeledik, ahogy ezt tapasztaltuk, nemcsak torlódás, de balesetveszély is kialakul. A kerékpárúton viszont akadály nélkül lehet haladni az utca teljes hosszán.