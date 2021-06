Új épületbe költözik a ditrói szakközépiskola, ősztől már oda várják a diákokat

• Fotó: Suciu Cristian

„Nagy örömünkre, múlt héten fogadott el Hargita Megye Tanácsa egy határozatot, amelyben 600 ezer lejt juttatott Ditrónak, az iskola teljes berendezésének a modernizálására, valamint a bentlakás és az orotvai iskola felszereltségére” – tette hozzá a településvezető.

Támogatják és ösztönzik a diákokat

Jól felszerelt laboratórium is helyet kap az épület falai között, és egy kisebb, főként edzőteremként berendezett tornaterme is lesz a Puskás Tivadar Szakkközépiskolának. „Itt duális képzésben két olyan szak működik, ahova nagyon várjuk a fiatalokat, ez az erdőgazdálkodás és a cukrász-pék-elárusítói szak. Jelenleg úgy látjuk, erre nagyobb a jelentkezés, ezért cukrászlabort is fogunk berendezni, és szeretnénk az erdőgazdálkodási szakon lévőknek egy csemetekertet is létrehozni” – nyilatkozta Puskás Elemér.

A felújítás során a tanárok véleményét is kikérték az új épület berendezése és az osztályok kialakítása kapcsán, a településvezető pedig új látja, pozitív volt a fogadtatás, a pedagógusok értékelték az önkormányzat erőfeszítéseit.

„Legutóbbi ülésén a gyergyóditrói testület elfogadott egy határozatot, amely arról szól, hogy a Puskás Tivadar Szakközépiskola duális képzésén járó fiatalok, akiknek jó a tanulmányi előmenetelük és megfelelnek bizonyos kritériumoknak, az önkormányzat költségén szerezhessenek B kategóriás gépjárművezetői engedélyt. Ezzel is szeretnénk ösztönözni a gyerekeket, hogy jöjjenek Ditróba tanulni” – summázott a polgármester. Az idő rövidsége feszes tempót diktál, de a polgármester úgy véli, hogy szeptember 15-én már itt kezdheti a tanévet a Puskás Tivadar Szakközépiskola minden diákja.