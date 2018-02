Új bíró tárgyalja Borbolyék perét: gyakorlatilag újrakezdődik a folyamat

Előrelépés helyett visszalépés történik a Borboly Csaba és tizenkét másik személy elleni büntetőperben – egy másik bíró vezeti a tárgyalást, ez egyúttal azt is jelenti, hogy hiába hallgattak ki már több tanút is, a bizonyítási eljárást elölről kell kezdeni.

Négy éve van az ügycsomó a Hargita Megyei Törvényszéken. Elhúzódó folyamat • Fotó: Gecse Noémi

Már a harmadik bírót „fogyasztja” el a Borbolyék elleni per, amióta 2014-ben Csíkszeredába helyezték át. Miután tavaly év végén áthelyezési kérelmének elfogadása után

a tárgyalást két éve vezető Vlad Mihai Neagoe bíró a Hargita Megyei Törvényszéktől a Brassói Ítélőtáblához távozott, a bírósági eljárás folytatását – és a Neagoe által kezelt összes ügycsomót – Gabriela-Nicoleta Chihaia vette át,

aki sikeres vizsga után januártól büntetőbíróként dolgozik a törvényszéken.

Ismétlődő vallomások

Az új bíró hétfőn, a per idei első tárgyalási napján közölte, a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bírósága több keresetet is elfogadva arra kötelezte Romániát, hogy a büntetőperek bizonyítási eljárásait vezető bírónak kell meghoznia az ítéletet is egy per során. Ennek következménye, hogy

a korábban elkezdődött bizonyítási eljárást a kezdetektől meg kell ismételni, azaz meghallgatni a vádlottakat, amennyiben vallomást akarnak tenni, illetve a tanúkat is.

A bíró meg is kérdezte a vádlottaktól, hogy szeretnének-e élni ezzel a jogukkal, közülük

egyedül Borboly Csaba jelezte, hogy a bizonyítási eljárás elején kéri meghallgatását, a többiek csak a végén teszik meg ezt.

Borboly ügyvédje, Sergiu Bogdan azt javasolta, hogy védence nyilatkozata után ugyanabban a sorrendben hallgassák meg a tanúkat, ahogy ezt a vádirat felsorolja, ezt a vádat képviselő ügyész is elfogadta. Így

okafogyottá vált a hétfőre beidézett két tanú meghallgatása, ők majd a tárgyalás egy későbbi szakaszában térnek vissza.

Joggyakorlattá vált

Gabriela-Nicoleta Chihaia felhívta az ügyvédek figyelmét, hogy ne képviseljenek több vádlottat egyszerre, még helyettesítési megbízással sem, mert ha a vádlottak érdekei egymással ellentétesek, az azonos jogi képviselet problémákat okozhat. Egyúttal kérte az ügyvédeket, hogy az összes, bizonyítékok felhasználásával kapcsolatos kifogást vagy javaslatot a következő tárgyalási időpontig nyújtsák be. Kérdésünkre Sergiu Bogdan, aki két vádlott védője is, azt mondta, esetükben nem áll fenn az érdekellentét. Hozzátette, a bíró által említett helyzet, a bizonyítási eljárás újrakezdése már joggyakorlattá vált, még a vádlottak akarata ellenére is.

Kifogásolt útfelújítások

Az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) 2013-ban a Hargita megyei önkormányzat elnökét, Borboly Csabát a közérdek ellen elkövetett többrendbeli hivatali visszaéléssel, magánokirat-hamisításra való többrendbeli felbujtással, hamisított közokirat felhasználására való felbujtással, közokirat-hamisítással, illetve rágalmazó feljelentéssel vádolta meg, vele együtt további tizenkét személyt küldtek a vádlottak padjára. A DNA szerint a vádlottak két megyei út, a Felsőboldogfalvától Erdővidékre vezető 131-es, és a Csíkrákost Lóvésszel összekötő 124-es számú megyei út felújítása kapcsán több mint 4,8 millió lejjel károsították meg Hargita megyét. A vádirat szerint az összeg a megőrzésre hagyott, ám a valóságban nem létező építési anyagok értékéből, valamint a közbeszerzési eljárásokról kizárt cégek ajánlatai és a tulajdonképpen leszerződött munkálatok értéke közötti különbségekből adódik.