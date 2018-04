Úgy számolnak, hogy júniusban már újraindulnak a járatok a marosvásárhelyi reptéren

Minden jel arra utal, hogy június 11-től hetente repülhetnek charter járatok a marosvásárhelyi reptérről a törökországi Antalyába, és a Wizz Air gépei is újra leszállhatnak a felújított pályán. Péter Ferenc, a Maros megyei önkormányzat elnöke és Peti András, a reptér igazgatója is bizakodva beszélt erről a hétfői helyszíni sajtótájékoztatón. Mint kiderült, elindították az engedélyeztetési eljárást arra vonatkozóan, hogy a reptér áruszállító gépeket is fogadhasson.