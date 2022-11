Úgy nevelni, hogy a gyerek szívesen járjon iskolába

Az Erasmus+ program keretében megszerzett tudást és tapasztalatokat arra használják fel, hogy a pedagógusok olyan módszereket sajátíthassanak el, melyek bevetésével elérik, hogy a gyerekek örömmel járjanak iskolába, ugyanakkor arra biztatják a tanárokat, hogy szervezzenek minél több iskolán kívüli tevékenységet, kapaszkodókat is nyújtanak ezeknek a programoknak a szakszerű és biztonságos lebonyolításához.

– részletezte a pedagógus.

Hozzátette, erre a problémára az jelenti a megoldást, ha a tanárok útmutatót, módszereket kapnak arra, hogy olyan hangulatot tudjanak teremteni az óráikon, hogy a gyerekek jól érezzék magukat. Ehhez még arra is szükség van, hogy a közösségeken belül legyenek egymással elfogadóak, ne történhessen meg, hogy valakit kiközösítenek például a családi háttere miatt. Minderről elméletben eddig is sok szó esett, ám most konkrét módszerek, eszközök elsajátítására összpontosítanak.

Az iskolán kívüli tevékenységeknek, melyek hétköznapokon délután, hétvégén vagy a vakációban zajlanak, szintén nagy szerepük van a csapatépítésben, az inklúzióban. A tanárok egy része eddig is rengeteg ilyen tevékenységet szervezett, őket az elméleti háttérrel megerősítik abban, hogy jó úton járnak, ugyanakkor lépésről lépésre megtanítják a szervezést és a elbonyolítást, hogy elkerüljék az esetleges buktatókat, baleseteket.