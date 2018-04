Udvarhelyi fiatalok az internetes zaklatás ellen

Székelyudvarhelyen is létező jelenség az internetes zaklatás, amely nemcsak a felnőtt lakosság, hanem a diákság körében is igen gyakori. A probléma azonban nem kétszereplős, hiszen a zaklató és a zaklatott mellett bárki részese lehet, önakaratán kívül is. Az internetes zaklatás aktualitása sarkallta arra a székelyudvarhelyi Benedek Elek Pedagógiai Líceum diáktanácsát, hogy megtörjék a hallgatást és nyíltan beszéljenek arról, amit sokan legszívesebben elhallgatnának.