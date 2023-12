Tűzvész a panziónál: a hadsereg hírszerzési főigazgatósága vezetőjének a fia az egyik áldozat

A Prahova megyei Ferma Dacilor panziónál történt tűzeset áldozatai között van a Bukaresti Egyetem egyik másodéves szociológia szakos hallgatója is. A diákok egyesületének Facebook-oldalán számoltak be arról, hogy egyik társuk, Gavrilă Anca Florina is életét vesztette a Tohani településen történt tragédiában.



A halálos áldozatok között van továbbá a panzió tulajdonosának, Cornel Dinicunak egyik gyermeke, illetve Lucian Ene – akinek a tulajdonos a násznagya volt – és annak két fia. Ene felesége és a harmadik gyermekük égési sérüléseket szenvedett, őket kórházban kezelik.