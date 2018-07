Kevésen is múlhat – mit kell tenni a tűzesetek elkerüléséért?

Tűzvédelmi előírásokról tartottak felkészítőt a csíkszeredai lakószövetségeknek. Fontos esemény, hiányos jelenlét • Fotó: Gecse Noémi

A száznegyven csíkszeredai lakószövetség alig egyharmada a tartotta fontosnak, hogy részt vegyen a tűzvédelmi előírásokról szóló tájékoztatón, amelyet a városháza szervezett. Roth László, Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának polgárvédelmi felelőse elmondta, tavaly szeptemberben írásban is kiközölték a lakástulajdonosi társulásoknak, hogy a 2011-ből származó 182-ös számú helyi határozat alapján milyen kötelezettségeik vannak, azonban úgy gondolták, hogy szerveznek egy felkészítőt is, amelyen közvetlen módon, szóban magyarázhatják el, milyen tennivalóik vannak a lakószövetségeknek. Ebből a célból meghívták Herenciuc Anat, a Hargita megyei tűzoltóság egyik szakemberét, aki a jelenlévők kérésére még azt is elmagyarázta és bemutatta, hogyan kell a tűzoltópalackokat használni. A tűzoltósági szakember a megbeszélésen kiemelte,

bár nem kötelező, erősen ajánlott, hogy a lépcsőházak minden emeletén legyen egy tűzoltópalack, hiszen tűz esetén akár életeket is menthet.

HIRDETÉS

Olcsóbb a megelőzés

Szó esett arról is, hogy a helyi határozatban foglaltak szerint a lakószövetségeknek többek között előírás, hogy kötelesek kinevezni egy tűzvédelmi felelőst, akinek kötelessége és joga lenne ellenőrzéseket végezni a lakásokban megelőzés céljából.

Bekopoghat a lakókhoz, megkérdezheti például, hogy milyen elektromos csatlakozók, hosszabbítók vannak a lakásban, vagy, hogy ellenőriztették-e a gázkazánjukat

– magyarázta Roth László. A városháza polgárvédelmi felelőse hozzátette, fontos felhívni a figyelmet a tűzvédelemre, éppen ezért egy kérdőívet is összeállított, hogy a lakók is felmérhessék, mennyire élnek „tűzveszélyesen”. „Jó lenne tudatosítani az emberekben, hogy figyeljenek oda, mert a tűz kioltása sokkal többe kerül, mint a megelőzés” – hangsúlyozta. A lakószövetségeknek ugyanakkor kötelezettségük többek között az is, hogy tájékoztassák a lakókat a tűzvédelmi előírásokról, továbbá, hogy gondoskodjanak arról, hogy ne legyenek elzárva a lépcsőházak kijáratai. Ezzel kapcsolatban a lakástulajdonosi társulás képviselői olyan példákat is megemlítettek, ahol

a lakók egyenesen befalazták, vagy teljesen lezárták a lépcsőház egyik kijáratát.

Ugyanakkor kifogásolták, hogy sokszor nem tudják megértetni a lakókkal, hogy a kerékpárokkal, babakocsikkal és egyéb eszközökkel ne zárják el a bejáratokat. Ha ilyen és ehhez hasonló panasszal a városházához fordulnak, akkor rendszerint azt a választ kapják, hogy oldják meg a lakóközösségen belül, holott, ha a polgármesteri hivatal biciklitárolók építését támogatná, akkor jobb lenne a helyzet. Egyébként

több lakószövetség képviselője nehezményezte, hogy a megbeszélésen nem vett részt egy városvezető sem.

Több kisebb tűzeset

A felkészítőn példát adtak néhány tűzesetre is, amelyek csíkszeredai tömbházlakásokban fordultak elő. Nemrég például a Temesvári sugárút egyik tömbházában kezdett el füstölni egy lakás, a szomszédok azonnal riasztották a tűzoltókat. Mint kiderült,

valaki a mosógépet hagyta felügyeletlenül működés közben, amely egy rövidzárlat következtében füstölni kezdett.

A Jégpálya lakótelepen pedig egy teraszon robbant el egy kisebb gázpalack, személyi sérülés nem történt, csak a teraszablak repedt meg.

2013-ban volt nagyobb méretű tűzeset egy Hargita utcai tömbházban, ahol három lakásban is kárt okozott az első emeleti sörözőben bekövetkezett tűz, amelyet egy túlhevült villanymelegítő okozott.

Mire figyeljünk?

A lakásokban legtöbbször a hibás, vagy „improvizált” megoldással működtetett elektromos készülékek miatt keletkezik tűz, de az égve hagyott, eldobált cigaretták is a vezető okok között szerepelnek. A lakástüzek ellen megfogalmazott jótanácsok között szerepel:

a saját hőközpontok felszerelésénél fontos figyelni arra, hogy a készülék törvényes gyártási-forgalmazási jóváhagyással rendelkezzen, és csak engedélyezett szakcég szerelje fel, ugyanakkor az időszakos ellenőrzését sem szabad elhanyagolni.

A dohányzóhelyiségekben arra kell figyelni, hogy a cigarettát mindig megfelelő, éghetetlen anyagból készülő hamutartóban oltsuk el, az ágyban tilos dohányozni, ugyanis rengeteg tűz-és haláleset oka a meggyulladt ágynemű. Figyelni kell a gyúlékony anyagok megfelelő tárolására, arra is, hogy

a radiátorokat ne helyezzük a függöny, vagy bútor mellé, továbbá tilos az elosztó-kábeleket a szőnyeg alá helyezni, és a fémedények használata is tilos a mikrohullámú sütőben.