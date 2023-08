Turisztikai célkitűzés: legyen a Székelyföld erősebb brand, mint Drakula!

Nagy tervek, szűkös költségvetés

Mindehhez nincs pluszköltségvetés, ezért is mondtak le bizonyos dolgokról, és folytatják új csapáson – válaszolta érdeklődésünkre Jakab István Barna. „Az idei tőkénk jó részét elvitte az, hogy a brassói repülőteret magyarul is feliratoztassuk, hogy a Google-utcaképeket teljeskörűvé tegyük a megyében (eddig 2,7 milliószor tekintették meg őket) és azokon megjelenjen a Visit Covasna logó is, illetve hogy a Visit Covasna brand fogadja a megye bejáratainál is az érkezőket” – fejtette ki a megyei önkormányzat alelnöke.

Nem gondolnánk, hogy a brassói reptér magyar feliratai mögött milyen munka áll, ám a Jakab István Barnától hallott információk alapján