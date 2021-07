Túrázókat, kerékpározókat várnak: nyáron is üzemel a székelyvarsági szabadidő-komplexum

Összesen 1,2 kilométeres az extrém biciklipálya

A rossz időjárás miatt csak néhány hete nyílhatott meg nyári kínálatával a szabadidő-komplexum, ahová péntektől vasárnapig várják az érdeklődőket – fejtette ki lapunknak Magyari József, a Székelyvarság Négyévszakos Sí- és Túraközpont Egyesület tagja.

A lehetőségekről

Összesen 1,2 kilométeres, kanyargós biciklipályát alakítottak ki a Boros-oldalon, a télen üzemelő sípálya közelében, amit már több látogató is kipróbálhatott – magyarázta Magyari. Ezenkívül hegymászásra is van lehetőség, erre hét útvonalat jelöltek ki a domb tetején lévő sziklán. A nyitvatartás idején hegyimentők is tartózkodnak a helyszínen, így a felügyelet és az oktatás is biztosított. Ezenkívül túrázókat is szívesen látnak, hiszen szép kilátás nyílik Boros-mezejéről, jó időben a Görgényi-, illetve a Fogarasi-havasokat is meg lehet csodálni. Persze mindemellett a Sóvidék és a Hargita is jól látható.