Túl sok a tűzeset, íme összefoglalva, hogy mire kell figyelni

Több mint hatvan esetben riasztották tűzesetekhez januárban a Maros megyei tűzoltókat. A kigyulladt lakóházaknál legtöbbször a kipattanó szikra, parázs miatt csaptak fel a lángok, de gyakori ok a túlhevült kémény vagy a rövidzárlat.

Túlhevült kémény okozza sok esetben a tüzet. Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Sajnos nem mindegy, hogy mivel és milyen módon gyújtanak be egy kályhába – figyelmeztetett Dan Petru Daniel, a Maros megyei tűzoltóság szóvivője a gyakori tűzesetekkel kapcsolatban, hozzátéve, hogy tilos benzinnel, gázolajjal vagy más gyúlékony folyadékkal tüzet gyújtani. Arra is vigyázni kell, hogy a nyílt láng ne maradjon felügyelet nélkül, hiszen egy nyitott ajtó vagy ablak okozta huzat miatt könnyen megtörténhet a baleset, ami akár tragédiához is vezethet. Fontos továbbá, hogy soha ne maradjanak magukra a kisgyerekek a tűzhely vagy a kályha közelében.

Nem szabad elhanyagolni a kémények ellenőrzését, tisztítását – hívja még fel a figyelmet a tűzoltósági szóvivő, hozzátéve, hogy a lakóházak esetében a legtöbb tűzesetet éppen a ki nem tisztított kémények okozzák, amelyek kevésbé tudnak szellőzni, és amikor nagyon igénybe vannak véve, könnyen felhevülnek, megtörténik a baleset.

Januárban a Maros megyei tűzoltókat 62 esetben riasztották tűzesethez

– összegzett Dan Petru Daniel, aki megelőző intézkedésként arra kéri a lakosságot, hogy szükség esetén, de legalább évente egyszer kötelező módon ellenőriztessék, tisztíttassák és javíttassák meg kéményeiket. Ugyanakkor fontos, hogy kerüljék a hibás kályhák használatát,

gyúlékony anyagot, fát, ruhát, alkoholt ne helyezzenek a kályhára,

a kályhaajtókat tartsák csukva, és lehetőleg ne hagyják felügyelet nélkül a tűzhelyt.

Azt is javasolják a tűzoltók, hogy egy fémtálcát helyezzenek a padlóra a kályha elé, illetve amennyire lehetséges, a kéményeket is vizsgálják meg időről időre az esetleges repedések feltárása érdekében.