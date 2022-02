Túl messze van a legközelebbi kórház, újraindítanák a sajátjukat

Képünk illusztráció • Fotó: Kocsis B. János

A Mezőségen, Maros, Kolozs és Beszterce megye határában fekvő Nagysármáson 2011-ben zárta be kapuit a helyi kórház, amikor az egészségügyi minisztérium spórlás címszó alatt választás elé állította a helyi önkormányzatokat, átruházva rájuk a kis kórházak fenntartásának kiadásait. Mivel a helyi önkormányzatnak nem volt lehetősége fenntartani az egészségügyi intézményt, az egyik épületrészben öregotthont hoztak létre. Ezt jelenleg egy civilszervezet működteti. A volt kórház másik épületének földszintjén rohammentő-szolgálati pontot (SMURD) alakítottak ki, az emelet viszont üres. A nagysármási városvezetés most úgy látja, hogy az egészségügyi minisztérium tehermentesíteni szeretné a nagyobb kórházakat, és bevonná a betegek ellátásába a kisebb egészségügyi központokat is. Ezért is tartják időszerűnek a helyi kórház újraindítását.

Nagysármás alpolgármestere, Trombitás Jolán a Székelyhonnak elmondta,

a járványidőszak alatt, de már azelőtt is kiderült, hogy nagy szükség lenne egy egészségügyi központra, ahol a krónikus betegeket kezelni, gyógyítani lehet.

A nagysármásiak, de a környező települések lakóinak is jelenleg a több mint negyven kilométerre lévő Marosludasra vagy Marosvásárhelyre kell beutazniuk, ha orvosi ellátásra szorulnak.

„Most állítjuk össze az idei költségvetést, amelyben pénzt hagyunk jóvá egy szakmai felmérésre. Már egyeztettünk egy egészségügyi felméréseket végző céggel, amely feltérképezi, hogy a volt gyermekgyógyászat helyén, amely jelenleg üresen áll, milyen részlegeteket lehet létrehozni. Felmérik a helyet és azt, hogy ez mire elég, ennek nyomán lépünk majd tovább. Mindenképpen a krónikus betegek ellátásra szakosodott kórházat szeretnénk, belgyógyászattal. Úgy gondoljuk, hogy az épület felújítását, illetve átalakítását uniós pályázati támogatásból tudjuk majd megvalósítani” – magyarázta az alpolgármester.

Mint megtudtuk, nemcsak a kórházat szeretnék újraindítani, hanem egy ANL-tömbházat is építenének az országos lakásépítési program keretében. A majdani létesítményt akár a leendő orvosok, de tanárok is használhatnák. Fontosnak tartják, hogy a fiatalok telepedjenek Nagysármásra, ennek érdekében próbálnak tervezni, dolgozni.