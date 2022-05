Tudományos újdonságok a székelyudvarhelyi diákoktól

Kiállították a Heuréka 5.0 projektjeit a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár és a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ termeiben csütörtök délután. A kiállítás érdekessége, hogy az odalátogatók is kipróbálhatták az okos eszközöket, a VR-szemüvegeket, különös készülékeken zenélhettek, néhány diák műanyagból készített ruháit is megmutatták, sőt még az is kiderült, hogyan lehet csemegeuborkával felkapcsolni egy kis égőt.