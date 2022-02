Tucatnyi konkrét ötlet, hogy élhetőbb, családbarát legyen Székelyudvarhely

Ötletfonó címmel indított versenyfelhívást a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány (SZKA) és a Bizalomtőke Alap, amelyre javaslatokat vártak arra vonatkozóan, hogyan lehetne több közösségi problémára is megoldást találni egy családbarát, fenntarthatóbb, élhetőbb városért. Több remek ötlet is érkezett, most az ötletekhez társulni vágyók toborzása kezdődik.