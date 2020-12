Továbbra sem jó párosítás az alkoholfogyasztás és az autóvezetés

Ittas és jogosítvánnyal nem rendelkező sofőr okozott balesetet vasárnap Székelyudvarhelyen. Emellett két ittas sofőr is horogra akadt aznap, még mielőtt ők is balesetet okozhattak volna.

Képünk illusztráció • Fotó: Rab Zoltán

Frontálisan ütközött két autó Székelyudvarhelyen a Tamási Áron utcában vasárnap 17 óra 10 perckor. Mint a rendőrségi tájékoztatásból kiderül egy Lengyelfalva irányából érkező 45 éves felsőboldogfalvi sofőr áttért a menetirányával ellentétes sávra, ahol frontálisan ütközött a szabályosan közlekedő, 26 éves székelyudvarhelyi nő által vezetett autóval. A rendőrségi vizsgálatok megállapították, hogy a felsőboldogfalvi sofőr alkoholt fogyasztott a baleset előtt, leheletéből 1,17 mg/l alkoholt mutatott ki a szonda. Az ellenőrzés során az is kiderült, hogy a férfi autóvezetői engedéllyel sem rendelkezett. Az ügyben bűnügyi eljárás indult.

Két másik ittas sofőrt is azonosított a rendőrség vasárnap: egy egy dánfalvi sofőrt állítottak meg 20 óra után a rendőrök Csíkmadaras közelében, akinek a leheletéből 0,59 mg/l alkoholkoncentrációt mutatott ki az alkoholszonda. Nem sokkal 21 óra előtt egy másik ittas sofőr is horogra akadt Szentegyházán: egy 39 éves helybéli szintén 0,59 mg/l alkoholkoncentrációval vezette autóját a helységben. Mindkét esetben vérvételre kísérték a sofőröket, ugyanakkor bűnügyi eljárást is indítottak ellenük.