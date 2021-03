Továbbra is magas az intenzív terápiás kezelésre szoruló fertőzöttek száma

Továbbra is hatezer fölött van az újonnan regisztrált koronavírusos megbetegedések száma az országban, a fertőzöttségi arány azonban javult keddhez képest. Az intenzív osztályon kezelt fertőzöttek száma továbbra is aggasztóan magas szinten maradt. Ami a székelyföldi megyéket illeti, Maros megyében csaknem megduplázódott a fertőzöttek száma: míg kedden 96 új megbetegedést regisztráltak, a Stratégiai Kommunikációs Csoport szerdai közleményében már 189 új esetről számolnak be.