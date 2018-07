Továbbra is küzdenek a borszéki kislány látásának megmentéséért

Lucaci Szende és Szerekován János operaénekes. Nem adják fel

„Annyi jó emberrel találkoztam”

„Márciusban három napra mentünk mi Budapestre, és három hónapot voltunk ott. Három póló, három nadrág, így csomagoltunk. De nem szenvedtünk hiányt semmiben, akik segítettek, szinte mind idegenek voltak” – mondta Mónika. A több éve tartó kezelések jelentős összegbe kerültek, ami jóval meghaladta a család lehetőségeit. Amint az anyuka mesélte,

a borszékiek, gyergyószékiek mellett a Budapesten élő Szerekován János operaénekes és az ő ismerősei is összefogtak, hogy támogatást nyújtsanak.

A budapesti három hónapos kezelés alatt is a marosvásárhelyi származású operaénekes segítette a kis Szendikét, hogy a lehető legbiztonságosabb helyen legyen édesanyjával. „Siklódi Ferenc, illetve Szerekován János ismerőse, Zsombor Frittmann és Estilla Frittmann lakhatási lehetőséggel biztosítottak, a házaspár teljesen ingyenesen adta át a lakást három hétre, majd három hónapra, és még jótékonysági hangversenyt is szerveztek Szendikéért” – tette hozzá Bajkó Mónika.

Amint az idegen emberek együttérzéséről, segítségnyújtásáról beszélt, egy kis történetet is megosztott: „Egy éjszaka nagyon rosszul volt Szendike, belázasodott. Azonnal kellett a klinikára menni, a taxis pedig látva a helyzetet, egy forintot sem vett el, szólt a központnak, hogy ezt ő szeretné kifizetni, ezzel segíteni akar egy beteg kislánynak. Amúgy 5-6 ezer forintba került volna a fuvar. Sokat segítettek a Daganatos Betegekért Alapítvány munkatársai is. Annyi jó emberrel találkoztam e nagyon nehéz időszakban.”

Már nem vagyok beteg!

Az édesanya beszámolt arról is, hogy jelenleg a kislány jól érzi magát, örül, hogy itthon van, mert már nagyon kívánkozott haza, és vidáman játszik.

„Sok óvintézkedésre van szükség, de a lényeg, hogy a látása maradjon meg. Nagyon sok esetet láttam a klinikán... Örülök, hogy lát a kislányom, még ha csak az egy szemecskéjével is. És boldogan mondja: már nem vagyok beteg! El kell higgye, hogy nem beteg, még ha hosszú lesz az ellenőrzések sora, akkor is. Azt gondolom, valamilyen szintén felfogja, hogy tulajdonképpen mi is van vele, tudja, hogy beteg volt az egyik szemecskéje, de a másik már meggyógyult” – mondta az édesanya. Arról is beszélt, hogy a kislánynak a három hónapos kezelés alatt nem volt gond az étvágyával, és az első kemoterápiás kezelés után, ahogy elkezdett hullani a haja, nem bánta, hogy anyukája levágja kopaszra.

Köszönet a segítségért!

Sokan támogatták és támogathatják továbbra is a kislányt a teljes gyógyulásban. Gyergyószéki segítőkész emberek fogtak össze, sportolók és diákok különböző jótékonysági rendezvényeket szerveztek a kislányért. Az anyuka ezúttal is hálásan köszöni, hogy mellettük voltak, anyagiakkal is segítettek. Nehéz időszakon vannak túl, de még hátra vannak az ellenőrzések, és a kiutazások is jelentős összegekbe fognak kerülni.

Pénzösszegeket utalni lehet a következő számlaszámokra:

Szerekován János HU33 1070 0543 5611 2733 5110 0005 GIRO.10700543-56112733-51100005

BIC: CIBHHUHB

Bajkó Mónika RO96 RNCB 0153 1167 2934 0001 BCR Borsec

Az S.O.S. Család Szendikéért! Facebook-oldalon is folyamatosan hírt adnak a kislány hogylétéről.