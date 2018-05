Továbbra is kritikus az állapota az iskolai balesetet szenvedett marosvásárhelyi kislánynak

Pont egy hónappal ezelőtt történt az a baleset, amely megrázta a marosvásárhelyi 7-es iskola, de az egész város életét is: egy hatodik osztályos kislány kiesett az iskola első emeleti ablakából, az állapota pedig azóta is válságos. Egy hónapja van kórházban, nemrég újabb műtétre Kolozsvárra szállították. A baleset körülményei azóta sem tisztázottak, a rendőrség még nyomoz az ügyben. A baleset helyszínén, a 7-es Számú Álalános Iskolában is nehezen áll vissza minden a rendes kerékvágásba, de szigorításokat is bevezettek a szerencsétlen eset után.