Továbbra is keresik azokat, akik hivatásos nevelőszülők lennének

Újabb hivatásos nevelőszülőket toboroz a Maros megyei szociális és gyermekvédő igazgatóság, ahogy Hargita megyében is folyamatosan szükség van az államilag gondozott gyerekek számára a családi körülményekre.

Képünk illusztráció • Fotó: Lukácsi Lehel

Azoknak a személyeknek ajánlják elsősorban a lehetőséget a szociális és gyermekvédelmi igazgatóságok, akik munkahelyet keresnek és

szívesen vállalnák otthoni munkában két, 0 és 7 éves kor közötti kisgyerek nevelését.

Ehhez elsősorban családosnak kell lenni és szülői tapasztalatokkal kell rendelkezni, de ugyanilyen fontos a büntetlen előélet és a szellemi és fizikai egészség, valamint, hogy a jelentkező saját lakással rendelkezzen.

A Hargita megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatóság folyamatosan alkalmaz hivatásos nevelőszülőket, illetve mindig vannak tartalékban olyan beadott önéletrajzok, amelyek szükség esetén elővehetők, a jelentkező személyek megkereshetők. Elekes Zoltán igazgató a Székelyhon érdeklődésére elmondta:

mostanig nem volt hiány nevelőszülőkben, hiszen sokan érdeklődnek, beadják önéletrajzukat a gyermekvédelmi igazgatósághoz.

A hivatásos nevelőszülő a rábízott kiskorúakat ugyanúgy gondozza, mint a saját gyermekeit, hozzájárulva szellemi, fizikai és érzelmi fejlődéséhez. A nevelőszülő a szociális és gyermekvédelmi igazgatóság alkalmazottja, a különböző járulékok, támogatások mellett pedig átlagos pedagógusi fizetést kap.

Ha valakit érdekel a lehetőség, Marosvásárhelyen jelentkezhet a Trébely utca 7. szám alatt, a C-épület I. emeletén, a 20-as szobában, vagy Csíkszeredában a Szabadság tér 5. szám alatti igazgatóságon.

A nevelőszülői engedélyről

A nevelőszülői engedélyt azt követően kapják meg a jelentkezők, miután elvégezték az igazgatóság által szervezett tanfolyamot, minden feltételnek megfelelnek, hogy elláthassák nevelőszülői feladataikat.

Nem lehetnek büntetett előéletűek, stabil családi körülmények között élnek, anyagi biztonságban, fizikai és lelki egészségnek örvendenek, a lakhatási körülményeik megfelelnek.

Az engedélyt három évre kapják és ezt meghosszabbíthatják – mondta az igazgató. A hivatásos nevelőszülők addig gondoskodhatnak a gyerekekről, amíg azok 18 évesek, tehát nagykorúak lesznek, illetve, ha ragaszkodnak hozzájuk, tovább is. Ha a vér szerinti családjukba nem tudnak visszailleszkedni vagy az nem is akarja őket visszakapni, örökbe is lehet fogadni őket.

Volt már erre is példa, hogy a hivatásos nevelőszülő annyira megszerette a gondjaira bízott gyerekeket, hogy örökbe fogadta őket.