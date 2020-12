Továbbra is jól jönnek a felajánlások

Egy Svájcban élő személy tízezer lejes adománya segít abban, hogy Gyergyószék településein a Caritas otthoni beteggondozásában részesülők közül kétszázan töltött káposztát kapjanak karácsonyra, továbbá száz élelmiszercsomag is kiosztásra kerül ebből. A rászorulókat mások is segítik a Caritas munkatársain keresztül, de mindig jól jön minden újabb adomány.

Önkéntes munkában készítik az asszonyok a rászorulók töltött káposztáját • Fotó: Caritas Otthoni Beteggondozás

A tízezer lejes összeg Svájcból érkezik, egy olyan személytől, akinek a gondozását rendszeresen vállalja a Caritas munkatársa, a ditrói Bíró Annamária. Az adakozó már korábban is küldött élelemre váltandó pénzösszeget annak a közösségnek, amelyhez Annamária tartozik, és a tavalyi adománya utáni pontos elszámolást látva úgy döntött, idén többet áldoz – írja a szervezet közleménye. Ditróba nagycsaládoknak, a gyergyószéki közösségekben idős ápoltak egy részének jut a karácsonyi eledelből.

A Caritas nem ismerteti a támogató kilétét, de több más névtelen adakozást is megemlít: 1000 lejes felajánlásból lesz könnyebb valakiknek a tél. Az adományozó kérése, hogy a Caritas abban segítsen, hogy az ő pénzéből a rászorulók közül legyen, aki kevésbé fázik otthonában az ünnepek környékén. Szintén névtelen kíván maradni az a személy, aki a fogyatékkal élők egyik csoportját, 17 fiatalt lepett meg egy kis édességcsomaggal. Ő visszatérő támogató, legalább negyedévente megkérdezi, miben segíthetne a nyugdíjából.

A gyergyóalfalviak megszokhatták az elmúlt években, hogy több civil szervezet összefogásával vittek élelmiszercsomagokat, töltött káposztát, kalácsot, szaloncukrot s még fenyőágat is karácsony előtt számos falustárshoz. Az eleség mostanáig Alfaluban készült, kalákázással, a pénzalap pedig adományokból, gyűjtésből volt előteremtve. Most más idők járnak, a járvány korlátozza annak lehetőségét, hogy a szép szokást ugyanúgy folytassák. Ennek ellenére idén is szeretnének minél több idős, sokszor magányos embert megörvendeztetni az ötletgazdák, így meghirdették, hogy adományokat gyűjtenek. Készül a töltött káposzta, s majd még kiderül – a további adományoktól is függ –, hogy még mi kerülhet a csomagokba. Továbbra is várják a felajánlásokat, tartós élelmiszereket, anyagi támogatásokat. Aki hozzájárulna, hogy szebb legyen időseink, a nagyszerű emberek ünnepe, a Caritas munkatársait, András Ildikót (0732 830059), Gál Jucit (0742 319420) keresheti a következő napokban.