Továbbra is elutasítják a költségvetés-kiigazítást az RMDSZ önkormányzati képviselői

Nem akarják adósságokkal terhelni Marosvásárhelyt a helyi RMDSZ-es önkormányzati képviselők, ezért nem is jelentek meg a csütörtök délutánra összehívott rendkívüli tanácsülésen.

Ismét távol maradtak az RMDSZ-es önkormányzati képviselők. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Távolmaradásukat azzal indokolták, hogy a napirendre tűzött költségvetés-kiegészítési tervezet ezúttal sem volt sem előkészítve, sem megfelelően megindokolva. Ráadásul túl későn kapták kézhez, idejük sem maradt az irathalmaz alapos áttanulmányozására. Ugyanakkor továbbra is kérdéses számukra, hogy a városvezetés milyen forrásokból akarja és tudja biztosítani azoknak a költségvetési tételeknek a kifizetését, amelyekre a képviselő-testület jóváhagyását kéri.

Az ülésen a 22 képviselőből mindössze öten jelentek meg, így az ülésvezető alpolgármester megnyitotta, majd a kvórum hiányában le is zárta azt.

Bár jelen volt, Radu Bălaș, a Szabad Emberek Pártjának (POL) képviselője mikrofonját nem kapcsolva be jelképesen maradt távol, jelezve, hogy nem vesz részt a költségvetés-kiigazítás vitájában. A teremben megjelentek a lakótársulások elnökei, valamint a forradalmárok egyesületének és a nyugdíjasok szövetségének képviselői, akik szerették volna megosztani problémáikat a városatyákkal. Az ülés berekesztése miatt hangosan fejezték ki elégedetlenségüket, mire Călin Moldovan, a liberális párt tagja felajánlotta nekik, elmondhatják így is panaszaikat, amennyiben nem érzik sértőnek, hogy a képviselők zöme hiányzik. Ugyanakkor többször hangsúlyozta, hogy az RMDSZ miatt alakult így a helyzet, és bár az RMDSZ-es tanácsosok felesküdtek rá, hogy a város polgárait szolgálják, most még sincsenek jelen.

Marosvásárhely idei bevétele várhatóan legtöbb 300 millió lej lesz. Ennek ellenére a városnak már eddig is 411 millió lejes költségvetés volt jóváhagyva, ami máris több mint 100 millió lejes hiányt jelent. Ezt a hiányt újabb 37 millió lejjel akarta növelni a polgármester ezen az ülésen.

Az RMDSZ fenntartja, hogy nem szabad eladósítani Marosvásárhelyt csak azért, mert a városvezetés nem akar átgondolt költségvetést kidolgozni.

A szövetségiek úgy vélik, elsősorban a közszolgáltatásokat kell biztosítania az önkormányzatnak, az iskolák és a tömegközlekedés működtetését, az utcai világítást és a köztisztaságot. Ahogy az korábban is elhangzott, ha a város működése bármilyen módon veszélybe kerülne és emiatt újabb sürgősségi tanácsülést hívnának össze, úgy az RMDSZ képviselői részt vesznek, és megszavazzák a szükséges kiigazításokat.