Tovább kell várni a jó útra Szécsenyben

A Csíkszeredához tartozó Szécseny felé idén tavasszal is nagy adag türelmet és kitartást követelt az autós közlekedés, a kisebb-nagyobb kátyúk mellett a több tíz tonnás rönkfarakományokat szállító nyerges vontatók is otthagyták nyomaikat. Különösen a főút felső szakaszán süllyedt meg az úttest, annyira, hogy

Az elöljáró arra is kitért, hogy a nagy tengelysúllyal közlekedő rönkszállító gépjárművek okozzák a legnagyobb kárt a makadámúton, ehhez az enyhe tél is hozzájárult. Ezért egyeztetést folytattak az érintett közbirtokosságokkal annak érdekében, hogy

illetve a helyi rendőrség is bírságolt a korlátozás megszegése miatt. További lehetőségként alternatív útvonalak kijelölése is felmerült, illetve az erdőtulajdonosok hozzájárulása az útjavítás költségeihez – tudtuk meg.

Bors Béla előrelépésnek nevezte azt is, hogy az áramszolgáltató Electrica Rt. megvalósíthatósági tanulmányt készíttet a villamoshálózat szécsenyi bővítése érdekében, hogy megfelelő szolgáltatást tudjon biztosítani. A beruházás költségeiből várhatóan a helyi önkormányzatnak is részt kell vállalnia, az alpolgármester szerint a városnak is érdeke a fejlesztés, mert a vízhálózat részeként víztartály is készül, amelynek megfelelő áramellátás kell.