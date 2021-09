Törvény szabályozza az osztályok létszámát, ezért volt szükség több pedagógusra

A tavaly megjelent létszámkorlátozásról szóló törvény miatt idén már kevesebb tanulóval indulhattak el az osztályok és óvodai csoportok, ezért jóval több osztály jött létre. Értelemszerűen több pedagógusra is szüksége volt a tanintézeteknek. Maros és Hargita megyékben is kiegészítették a tanári állásokat az idei tanévtől, de még így is több állásra lenne szükség.