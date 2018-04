Tornaórák a ránk maradt „rendgyakorlatokon” túl – szükség van az újításra

A diákok minden évben időre futnak, labdát dobnak, talajgyakorlatokat végeznek. Van, aki újítást is bevezet • Fotó: Veres Nándor

„A pedagógus személye és motiváltsága a testnevelésórákon kulcsfontosságú. Egy jó tanár képes lehet megszerettetni a mozgást a gyerekekkel, függetlenül attól, hogy az érvényben lévő, testnevelés órákra vonatkozó kerettanterv gyakorlatai már több évtizede ugyanazok: a tanulók minden évben futnak, labdát dobnak, talajgyakorlatokat végeznek, stb. Ha a tanárnak nincs újító szándéka a »tesiórák« gyakorlatait illetően, nyugodtan alkalmazhatja a már elavultnak nevezhető edzésmódszereket is. A tanulók már joggal unhatják ezeket, hiszen a bevezetésük óta sokat változott a világ, rengeteg új edzésmódszer, innováció jelent meg" – magyarázta lapunknak Balla Szabolcs, a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium testnevelés szakos pedagógusa.

A tanáron múlik leginkább, hogy motiválttá tegye a diákokat

– fogalmazott.

HIRDETÉS

Balla Szabolcs szerint a testnevelés szakos kollégái között sokan közel állnak a nyugdíjkorhatárhoz. Ennek következtében, a régóta pályán lévők nem ismerik annyira a korszerű edzésmódszereket és innovációkat, ami közre játszhat abban, hogy a tornaórák néha unalmasak.

Én szeretek újítani: most például nagy divat crossfit edzés, ugyanakkor rengeteg pörgős játék van, amelyekkel színesebbé lehet tenni az órát, akár a régi gyakorlatokat is

– mondta a testnevelés szakos oktató, aki szerint noha a kerettanterv alapgyakorlatai már régóta ugyanazok, lehetőség van elrugaszkodni tőlük, hogy a tornaóra a valódi célját szolgálja, azaz megszerettesse a mozgást a gyerekekkel.

Hasonló véleményen van Pitó Noémi, a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium tornatanára is. „Noha az alapokat nézve valóban nem sokat változott, úgy gondolom, hogy a kerettanterv mégis ad egyfajta szabadságot a testnevelés szakos oktatónak, hogy nyissanak az új gyakorlatok, edzésmódszerek fele. Viszont ezt legtöbbször az anyagi nehézségek gátolják, hiszen az iskolák nem engedhetik meg maguknak, hogy például a manapság divatos kangoo edzéshez szükséges cipőket, vagy a finesz edzésekhez használatos fitlabdákat vásároljanak megfelelő számban. Inkább az eszközhiány gátol, nem is annyira a kerettanterv” – fogalmazott.

Ugyanakkor – folytatta – a testnevelő pedagógusnak így is van lehetősége, hogy kreatívan oldja meg a tornaórákat, ez csak azon múlik, hogy mennyire nyitott az újdonságokra. Gábor Gabriella, a csíkszentsimoni Endes József Általános Iskola tornatanára úgy látja, az az ajánlatos, hogy a pedagógusok minél vonzóbbá tegyék a testnevelés órákat, tekintsenek el a régi gyakorlatoktól, újítsanak. Továbbá, a szerényebb képességű gyereknél más edzésmódszereket alkalmazzanak, ezzel biztosítva, hogy senkinek ne menjen el a kedve a tornaóráktól, a mozgástól.

Lényeges változás valóban nem történt az utóbbi évtizedekben a testnevelés kerettantervet illetően, viszont a tornaórák megszervezése sokat változott – közölte érdeklődésünkre Borbély Botond, a Hargita Megyei Tanfelügyelőség testnevelés szakos tanfelügyelője.

A tornaórákra vonatkozó előírások szerint több sportágat kell érinteni tanév közben, például atlétika, különböző labdajátékok, torna, azon belül is talajtorna, stb. Ezek az úgynevezett rendgyakorlatok katonai testnevelésből maradtak ránk, a jelenlegi kerettanterv is ezekre épül. Ennek tekintetében valóban nincs változás, viszont az utóbbi években a testnevelésórákon a hangsúly a játékosságon van. A rendgyakorlatokat is el kell végezni, azt követően át lehet térni más gyakorlatokra, amelyeket igyekeznek játékosan megoldani az oktatók. Nagyon sok lehetőségük van, hogy érdekessé, vonzóvá tegyék a mozgást a tanulók szemében

– fogalmazott. A testnevelés szakos tanfelügyelő kérdésünkre arra is kitért, hogy valóban nagyon sok Hargita megyei iskola nem rendelkezik megfelelő felszereltséggel, amelyek szükségesek egy tornaóra lebonyolításához. Ugyanakkor azt említette meg, hogy a pedagógus személye és motiváltsága a testnevelésórákon nagyon fontos.

Felmentett iskolások száma



A tanfelügyelőség legfrissebb összesítése szerint Hargita megyében a 2017–2018-as tanév első félévében 1003 tanuló kapott felmentést, amely 2,56 százalékos arány a 39 159 össztanulói létszámhoz viszonyítva. A felmentettek aránya az elemi oktatásban a legkisebb, közép- és szakiskolákban pedig a legnagyobb. A 2016–2017-es tanév első felében 40 741 iskolásból 1078-an kaptak felmentést testnevelés óra alól, ez 2,64 százalékos arány.