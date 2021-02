Torlódások voltak, emiatt szabályozták a közlekedést a székelyvarsági sípályára vezető úton

Népszerű a székelyvarsági sípálya, emiatt a forgalom is megnőtt az odavezető úton. Archív • Fotó: Beliczay László

Akárcsak korábban a Madarasi Hargitára felvezető ivói úton, torlódások alakultak ki az elmúlt hétvégén a székelyvarsági sípálya felé vezető útszakaszon is: mivel sokan az útviszonyokra felkészületlen indultak el és elakadtak – tájékoztatta lapunkat egy olvasónk.

Tamás Ernő székelyvarsági polgármester a helyszínen volt a hétvégén, ő maga is segédkezett néhány elakadt autó kimentésében. Mint mondta,

a problémák legfőbb oka, hogy felkészületlenül indulnak útnak a sofőrök, vagyis nincs a járműveken megfelelő téli gumi, illetve hólánc.

Ezek használata egyébként a törvény szerint is kötelező, továbbá homokot is kellene hozzanak magukkal a sípályára igyekvők – tanácsolta. A tisztségviselő ugyanakkor arra is kitért, hogy szinte hiába takarítják jelenleg a helyszínre vezető Tekeres elnevezésű erdei utat, hiszen olvad a hó, így gyorsan ismét latyakossá, csúszóssá válik.

„Örülünk, hogy népszerűvé vált a sípálya, de arra kérünk mindenkit, hogy a szabályoknak megfelelő felszereléssel érkezzen, hiszen így elkerülhetők a kellemetlenségek” – magyarázta.

A téli sportok kedvelői hétvégéken – szombaton és vasárnap –, valamint ünnepnapokon délelőtt tíz és délután két óra között csak a sípálya irányába haladhatnak, ugyanakkor délután három és délután hat óra között csak onnan visszafele

– ismertette a szabályozást Tamás Ernő. Hangsúlyozta, az említett időszakokon kívül mindkét irányba lehet közlekedni, valamint a környéken lakók mentességet élveznek a korlátozás alól. A polgármester arról is beszélt, hogy van még két erdei út, amelyen meg lehet közelíteni a sípályát – például Tálasbércén haladva a Fűrész dombon át a Bordási erdei úton –, ám ezeket sürgősségi esetre szeretnék fenntartani.

A felsorolt szabályok betartását egyébként szigorúan ellenőrzik. Tamás közölte, egyelőre a felsorolt korlátozások vannak érvényben, ám vannak még elképzeléseik, hogy miként lehetne gördülékenyebbé tenni a közlekedést, ha szükség van rá. Utóbbiakat azonban valószínűleg csak a következő síszezonban fogják alkalmazni.