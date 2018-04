Töretlen népszerűségnek örvend a székelyudvarhelyi sulibörze

Harminc udvarhelyszéki iskolából hétszáznál több nyolcadikos látogatott el a kétnapos rendezvényre • Fotó: Barabás Ákos

igyekezve minél vonzóbbá tenni az intézetet, ahol maguk is tanulnak. A tájékoztató füzetecskék mellett a szakközépiskolák asztalán a műhelymunkák termékei is helyet kaptak, így például az Eötvös József Szakközépiskola képviselői péktermékeket vittek, igaz, csak mutatóba. A börzén első alkalommal részt vett csíkszeredai Szent Anna Speciális Szakképző Líceum standján az asztalos, illetve a varró szakosok munkái voltak.

„Legtöbben az angol vizsga felől érdeklődnek. A kérdésekből már látszik, ki akar hozzánk jönni” – mondta meggyőződéssel Ilyés Ágota, a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium diákja. Hozzátette, sokan meglepődtek azon, hogy náluk hétfőnként áhítat van, illetve azt sem tudták, hogy bármilyen felekezetű fiatal tanulhat iskolájukban. „Vannak unitáriusok is, a másik évfolyam fele pedig katolikus. Azt is elmondjuk, hogy nem nehéz bejutni” – fűzte hozzá.

„Az oszikat mindig kérdésekkel bombázzák, a börze segít ezeket letisztázni, helyre tenni, ugyanakkor némi betekintést nyújt a diákéletbe is. Itt inkább a szárazabb, konkrét információk érdeklik a diákokat, legalábbis az enyémeket. Nagyon érdeklődők, kérdeznek a bejutási médiákról, a szakokról, de arról is, hogy majd milyen tantárgyakból kell készülniük az érettségire” – közölte Kovács Gyöngyvér, a Benedek Elek Pedagógiai Líceum tanára.

„A speciális szakos iskola egyedüli Hargita megyében. Mivel erről a környékről is szoktak hozzánk jönni, gondoltuk, eljövünk és tájékoztatjuk őket az induló szakokról, illetve a tanulási lehetőségekről, hiszen a következő tanévtől már az asztalosság és a szabás-varrás mellett áruszakértő-képzésünk is lesz” – jegyezte meg Kristóf Károly gyógypedagógus. Most először mutatták be a székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnáziumot is. Fülöp-Pál Éva tanácsadó-tanár többnyire gazdasági meggondolásból jött el néhány diákjával, hiszen

olcsóbb itt bemutatni, mint minden környező iskolába kimenni.

Nagy az érdeklődés



Udvarhelyszék harminc iskolájából hétszáznál több nyolcadikos tanuló jelentkezett be az idei sulibörzére. A seregszemlét 2005 óta minden évben megszervezik a székelyudvarhelyi iskolapszichológusok, a helyszínt tavaly óta az Udvarhelyi Fiatal Fórum és a polgármesteri hivatal biztosítja.