Töretlen a helyismereti kirándulás népszerűsége Háromszéken

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Bereczki Kinga, az alapítvány ügyvezető elnöke elmondta, összesen 28 pályázat érkezett be a kiírásra az egész megyéből, ebből 24-et fogadtak el és támogatnak. A projekt összköltségvetése 26 500 lej, ebből húszezer lejt az alapítványi alapból fedeznek, a hiányzó összeget civil liciten gyűjtik össze, hogy ne csak az utazást, hanem az étkezést és a különböző belépőket is megfinanszírozhassák. Októberben és novemberben a projekt keretében mintegy 1400 diák és a kísérő pedagógusok vesznek részt egynapos kirándulásokon.

A kiírás célja, hogy az osztályközösségek erősödjenek, a gyerekek jobban megismerjék a szülőföldjüket.

HIRDETÉS

Az 500-1500 lej közötti támogatást abban az esetben ítélték meg, ha a jól megtervezett programban kulturális, földrajzi, történelmi látványosságok is szerepeltek. Berecki Kinga elmondta, népszerű a felső-háromszéki Zabola-Gelence-Csomakőrös-Kovászna útvonal, de Erdővidékre Kisbaconba, Benedek Elek szülőfalujába is szívesen kirándulnak, a történelmi nevezetességek mellett a helyi népi mesterek műhelyeit is sokan felkeresik. A projektet 2013-ban indították, azóta töretlen a népszerűsége, tavaly 27 kirándulás lebonyolítását finanszírozták.