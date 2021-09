Tömegközlekedésről döglött nyúlról, gépjárművek kitiltásáról is szó esett a marosvásárhelyi utcafórumon

Kiváló kezdeményezés. A városról szóló beszélgetéssorozat folytatódik • Fotó: Haáz Vince

A kerékpársávok kialakításáról szólva a polgármester kifejtette, reméli, hogy jövőre a Szabadság utcai elkészül, bár az nagyon sok járműtulajdonosnak nem fog tetszeni, hiszen akkor nem parkolhatnak az utcán, be kell vinniük autóikat az udvarra. Nem lehet mindenhol kerékpársávot létrehozni – hívta fel ugyanakkor a figyelmet az elöljáró, – vannak olyan részei, utcái a városnak, ahol vegyes megoldásra kell törekedni: gépjármű- és bicikliforgalom, vagy a megszélesített járdákon a gyalogosokkal kell osztozniuk a kétkerekűeknek.

a középkori vagy barokk, szecessziós utcaképre úgy kell vigyázni, hogy az épületek előtt elhaladó járda vagy útszakasz is illeszkedjen a képbe, ne műkő, meg „piskóta” rombolja a látványt.

Soós Zoltán bemutatkozáskor röviden elmondta, amit a választási kampányában megfogalmazott, azt szeretné megvalósítani az élhetőbb Marosvásárhelyért és a vásárhelyiekért. Kitért arra is, hogy

Urban Talks a neve annak a most indul beszélgetéssorozatnak, amelynek ötletgazdája Ovidiu Mărginean, aki a marosvásárhelyieket érdeklő témákról, a megoldásra váró kérdésekről, a Marosvásárhelyt érintő problémákról kérdezte a meghívottakat, illetve szólította fel a közönséget, osszák meg, mi az, amivel elégedetlenek, vagy ami tetszik nekik, amiért érdemes itt maradni, vagy visszatérni ide.

Autómentes belvárost?

Orbán János, a Maros Megyei Múzeum munkatársa marosvásárhelyiként kutatásainak témája is a városhoz köti, művészettörténészként

nagyszerű ötletnek tartja, ha a belvárost, annak egyes utcáit átadják a gyalogosoknak, és kitiltják onnan a gépjárműforgalmat.

Klaus Birthler műemlék- és városvédő építész felidézte azt a 2009-es kezdeményezését, amikor parkolójegyet vett a belvárosban, ellenben nem autóval állt be oda, hanem gyepszőnyeget tett és arra egy széket. Az autósok haragudtak rá, hogy foglalja a parkolóban a helyet, annak ellenére, hogy ugyanúgy fizetett érte, mint más.

A belváros gyalogossá tétele sok reakciót kivált már most mint ötlet az autós társadalomból, pedig, ha nyugatra tekintünk, azt láthatjuk, hogy mindenhol megoldották: a városok történelmi részeit sikerült járműmentesíteni.

Ha Marosvásárhelyen is megoldják, hogy a főtéren, a főtéri utcákban csak gyalog lehessen járni, akkor az a kis üzleteknek, kávézóknak, a turizmusnak kedvez, élhetőbbé, vonzóbbá téve a várost. Soós Zoltán craiovai, pitești-i példákat is felhozott a gyalogos övezetekre, illetve kitért a mélygarázsok terveire is, amivel tehermentesítenék a főteret:

a volt Park szálló előtti parkoló alatt egy 200 férőhelyes, a Színház mögött pedig egy 400 férőhelyes mélygarázs épülne.