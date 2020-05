Tömegközlekedés: nem tudni, hogy mire lehet számítani a szükségállapot után

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Marosvásárhelyen a szükségállapot ideje alatt sem állt le a tömegközlekedés, hiszen az egészségügyben és a vegyipari kombinátban dolgozók megszakítás nélkül jártak munkába. Igaz, az átlagos hétköznapi 50 ezer utas helyett, naponta alig 5 ezer utazott autóbusszal a marosi megyeszékhelyen.

Ki számolja meg az utasokat?

A buszsofőrök jelenleg is maszkot és kesztyűt viselnek, a járműveken kézfertőtlenítő van, a végállomásokon fertőtlenítik a buszokat. Az utasok az első ajtónál ülnek fel, hiszen a sofőrtől vesznek buszjegyet. Mint Tatár Béla, a marosvásárhelyi közszállítási vállalat vezetője a Marosvásárhelyi Rádió román szerkesztőségének elmondta,

a szükségállapot utáni helyzetet nem szabályozták még rendesen, sok a megválaszolatlan kérdés, ami a városi személyszállítást illeti.

Például míg a távolsági személyszállítással kapcsolatban leszögezték, hogy a mikrobuszokon minden ülőhelyet el lehet foglalni, de senki nem állhat, és a nagyobb buszokon csak a székek felén ülhetnek utasok, arra nem térnek ki, hogy mi a helyzet a városi buszok esetében, és ki ellenőrzi az utasok létszámát. A sofőr, aki egy elkülönített helyen vezet, nem tud minden buszmegálló után hátramenni és megszámolni, hogy épp hányan utaznak. Tatár Béla leszögezte: az utasok létszámának függvényében fogják május 15. után növelni a járatok számát.

Sok még a megválaszolatlan kérdés

Csíkszeredában, ahol a szükségállapot ideje alatt nem volt közszállítás, készülnek a szolgáltatás újraindítására, de még nem tudni, hogy mikortól. A Csíki Trans igazgatója, Veres Sz. János a Székelyhonnak válaszolva kifejtette: várják a pontos leírást, amelynek meg kell feleljenek a városi buszok és a tömegközlekedési szolgáltatás. Ennek hiányában nem tudják, hogy pontosan milyen követelményeknek kell eleget tenniük. Az nyilvánvaló, hogy maszkot és kesztyűt kell viseljenek a sofőrök, de azt még nem tudni, hogy részben vagy teljesen el kell zárják a vezetői fülkét az utasoktól, és az sem világos, hogy hány utas utazhat a járműveken.

Kis lehúzósokat helyezünk el a buszmegállókban és a járműveken is, amelyekkel felhívjuk az utasok figyelmét, hogy maszkot kell viselniük és kötelesek betartani a távolságot.

Egyébként nemcsak a működéssel kapcsolatosan vannak kérdések, hanem az is kérdéses, hogy lesznek-e utasok, hiszen csak a végzős diákok térnek vissza az iskolákba és ők is csak júniustól. Amíg nem lesz ügyfélfogadás az állami hivatalokban, addig bizonytalan az utaslétszám” – mondta az igazgató, aki az elmúlt időszakban más városok tömegközlekedési vállalatainak képviselőivel is egyeztetett, közösen próbálták meg tisztázni, hogy vajon hogyan tovább. Veres Sz. Jánostól megtudtuk, hétvégéig döntik el, hogy mikortól és milyen körülmények között indítják újra a tömegközlekedést Csíkszeredában.