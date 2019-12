Tömegeket érintő ételintolerancia

Noha sokan még ma is korunk divatbetegségeinek tartják a glutén- és laktózérzékenységet, valójában rengetegen szenvednek valamelyik ételintoleranciában, az érintettek száma pedig egyre csak nő. A betegségek felismerése az általánosnak tekinthető tünetek miatt gyakran csak jóval a panaszok jelentkezése után történik meg, pedig a megfelelő diéták nagyban javíthatják a betegek életminőségét, illetve meggátolhatják a szövődmények kialakulását.

„Rizsliszt, kukoricaliszt alapanyagúak fogyaszthatók, ugyanakkor krumpli, szója, köles, szezámmag alapú készítményekkel is lehet helyettesíteni. Viszont ajánlott odafigyelni a vitaminok és ásványi sók bevitelére, ebből a szempontból a gabonaféléket helyettesíthetjük hüvelyesekkel, krumplival, tojással, húsfélékkel, hallal, spárgával, spenóttal, banánnal vagy avokádóval” – sorolta a szakember.

A gluténérzékenység a vékonybél krónikus, felszívódási zavarokkal járó megbetegedése. A glutén a gabonafajták által tartalmazott, nem teljes értékű fehérje, ami tulajdonképpen két fehérje keveréke, ezek a gliadin és glutenin. Az érzékenységet az okozza, hogy egyes személyeknél a szervezet nem képes megfelelően feldolgozni a gliadint, ezért az immunrendszer autoimmun folyamatot indít el. Ennek hatására a vékonybél nyálkahártyájának sejtjei elsorvadnak és a bélbolyhok ellaposodnak. A gluténérzékenységre való hajlam lehet genetikai eredetű, öröklött, de ugyanakkor más esetekben a kialakulása betegségekkel is társulhat.

A két említett érzékenység azonban valójában sokak mindennapjait keseríti meg, és a megfelelő kezelés hiányában súlyos szövődményekkel is járhatnak. De mit is jelent pontosan a laktóz- és a gluténérzékenység, milyen tüneteik vannak, és hogyan kezelhetők? Szász Hunort, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház dietetikusát kérdeztük.

A laktózintolerancia

A laktózintoleranciát a tejcukor feldolgozásához szükséges laktáz enzim hiánya okozza. Ezáltal a tejtermékekből származó tejcukor emésztetlenül halad át a vékonybélből a vastagbélbe, ahol baktériumok bontják le, és ezután kezdődnek a kellemetlen tünetek. Két formája létezik ennek az intoleranciának, az elsődleges és a másodlagos. Az elsődleges akkor áll fenn, ha születéskor hiányzik a laktáz enzim, a másodlagos esetében pedig a vékonybelet érintő betegségek vezetnek az intolerancia kialakulásához. A laktózintoleranciát ugyanakkor nem szabad összekeverni a tejfehérje-allergiával, amely sokkal súlyosabb tünetekkel jár: az elfogyasztott tejben lévő fehérjére a szervezet kóros immunválaszt ad.

A laktózérzékenység fő tünetei közé tartozik a görcsös fájdalom, a hasmenés, a puffadás, a gyakori gázképződés és a hányinger.

„Ezt a típusú intoleranciát okozhatja a lisztérzékenység is, amely hasonló tünetekkel jár, vagy az irritábilis bél szindróma, ezért is ajánlott szakorvoshoz fordulni, és az általa kiírt kezelést követni” – emelte ki a dietetikus.

Arra is kitért, hogy a gluténmentes termékekhez hasonlóan a laktózmentesek csomagolásán is fel van tüntetve a panaszokat kiváltó összetevő hiánya, így ezeket érdemes keresni a vásárlás során. Emellett oda kell figyelni a kész- és félkész ételek, felvágottak, májkrémek és húskészítmények esetében, hiszen ezek is tartalmazhatnak tejcukrot. Az érintetteknek az állati eredetű tejtermékeket kell kerülniük, növényi tejkészítményekkel helyettesítve ezeket (például mandulatej, kókusztej stb.).

Ugyanakkor fontos a D-vitamin és a kalcium bevitele a szervezetbe, mivel az állati eredetű tej ezeket tartalmazza, de az intoleranciában szenvedők nem jutnak hozzá. Ezért ajánlott a táplálékkiegészítők fogyasztása vagy más élelmiszerekkel való helyettesítése: a D-vitamin esetében például a hal és a tojás lehet jó választás, a kalcium pedig hüvelyesekkel, brokkolival, káposztafélékkel és olajos magvakkal pótolható.

Szász Hunor zárásként azt is kiemelte: az életminőség csökkenésével jár, ha a glutén- és laktózérzékenyek nem tartják be a szakember által felírt étrendet, illetve a már említett tünetek fokozódását is előidézhetik. Szövődmény lehet egyebek mellett a vérszegénység, máj- és vesefunkciós zavarok, menstruációs zavarok, vashiány, csontritkulás vagy súlygyarapodási és növekedési zavar.