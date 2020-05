Tömeg a gyergyószentmiklósi piacon

A szükségállapotot megelőzően is sokan jártak a gyergyószentmiklósi piacra szombatonként, főként a tavasztól őszig tartó időszakban, de ezúttal a megszokottnál jóval nagyobb volt a tömeg. A vásárlók többsége maszkot viselt, volt aki kesztyűt is. Az eladók közül sokan érkeztek Maros vagy Kovászna megyéből.

• Fotó: Barabás Orsolya

A piacot autóval megközelíteni még lehetett, de parkolóhelyet a környező utcákban sem igazán kaptak a vásárolni szándékozók szombaton délelőtt.

Óriási volt a tömeg, a másfél méteres távolságot betartani szinte lehetetlenség volt.

A sajtházban kötelező volt a maszkviselés, szabadtéren azonban nem kérték ezt, de sokan itt is viselték. A piac adminisztrátora érdeklődésünkre elmondta, hogy a tömeg alapján látszik, hogy mennyire hiányzott a lakosságnak, hogy innen szerezze be a helyi termékeket, zöldséget, gyümölcsöt, és nagy volt a kínálat-kereslet a zöldségpalanták, gyümölcscsemeték, virágok iránt is. Ezúttal már érkeztek távolabbról is termelők, Maros és Kovászna megyéből, sőt, viszonteladók is voltak, így

lehetett kapni szatmári epret de cseresznyét is.