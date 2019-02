Tömbösítik az eseményeket, nagyszabású rendezvénysorozatra készülnek Erdőszentgyörgyön

Ezúttal őszre összpontosítják a közösségi rendezvényeket Erdőszentgyörgyön. Archív • Fotó: Gligor Róbert László

Csibi Attila Zoltán, Erdőszentgyörgy polgármestere arról számolt be, hogy július elején triatlon Európa-bajnokságot rendeznek Erdőszentgyörgyön. Ezért is döntöttek úgy, hogy

idén elmaradnak a Szentgyörgy Napok, amelyeket eddig áprilisban tartottak, de a korábbi, júniusi Marosszéki Lófuttatást is későbbi időpontra halasztják.

„Tavaly nagyon rossz időjárást fogtunk ki, ráadásul időben is túl közel voltak más, hasonló jellegű, fontos események. Most ezt is szeptemberben szervezzük, reméljük szép meleg őszünk lesz” – számolt be az elöljáró, hozzátéve, hogy a Kistérségi Napokat is szeptemberben tartják.

A tervek szerint szeptember 20. és 22. között, pénteken, szombaton és vasárnap lennének a jelentősebb események, ekkor tervezik a Rhédey-kiállítást is megnyitni.

Ekkor szervezik a Kistérségi- és a városnapokat is. Az azt megelőző héten kerekasztal-beszélgetéseket, előadásokat, kiállításokat szerveznek. Több koncertet terveznek idén, román együttest is hívnak, hiszen a kisvárosban jelentős számú román közösség is él.

A polgármester elmondta, családi rendezvényeket szeretnének kínálni az odalátogatóknak, olyan szórakoztató, sport- és kulturális eseményeket, amelyek a gyermekek és a felnőttek számára is vonzóak lesznek.

A fellépők között számítanak a Nemzeti Lovas Színház valamelyik előadására, de a Csárdáskirálynő és az István, a király rockopera között is gondolkodnak a szervezők.

A tervek szerint júliusra befejezik a bözödújfalusi tó partján épülő Összefogás templomát, amelyet augusztus első szombatján szentelnének fel, azon a napon, amikor ismét összegyűlnek elszármazottak.