Többnyire a sáncok eldugulása okozott áradásokat Hargita megyében

Alsósófalván és Parajdon utcákat, míg Gyergyószentmiklóson egy házat is elöntött a víz, miután a hóolvadás és a folyamatos esőzések nyomán sáncok dugultak el. Gyergyószentmiklóson a hivatásos tűzoltók segítségére is szükség volt.

a konkrét veszély el is múlt, továbbra is ellenőrzés alatt tartják a Kis-Küküllőt, hiszen jelentős mennyiségű hó van még a környéken, így annak hirtelen elolvadása okozhat további gondokat.

Az elöljáró arról is beszélt, hogy kisebb problémák voltak ugyan a községközpontban és Alsósófalván, ahol az eldugultak egyes sáncok, emiatt pedig utcákat öntött el a víz, de ezt helyileg tudták orvosolni.

Ezenkívül a Nyikó-mentén is volt áradás a 13C jelzésű országúton, ahol több órára le is kellett zárni a forgalmat vasárnap, de most már ismét közlekedhetnek ott az autósok. Ez esetben a megáradt Fehér-Nyikó okozta a kellemetlenséget – számoltunk be korábban.