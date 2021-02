Többen is kedvezményt kapnak az éves szemétdíj befizetésére Marosvásárhelyen

Napok óta sor van a marosvásárhelyi városháza adóosztályán. Nyilatkozatot kell benyújtani a köztisztasági díj kapcsán • Fotó: Rab Zoltán

Marosvásárhelyen januártól nem a laktársulásoknál kell befizetni havonta a szemételszállítási díjat, hanem a helyi adókkal és illetékekkel együtt a városháza pénztárainál kell törleszteni azt. Ez számos elégedetlenséget szült városszerte, mert azt jelentette, hogy

két részletben kell kifizetni egy nagyobb összeget, személyenként csaknem évi 150 lejt, pontosabban 142,44 lejt jelent.

Soknak tűnik az egyszerre bekért szemétdíj, tisztázni kellett a helyzetet Akkora hullámokat kavart a speciális szemétilleték és az ezzel kapcsolatos kérdések tömkelege Marosvásárhelyen, hogy a város polgármestere sajtótájékoztatón kívánta tisztázni a helyzetet.

Frunda Csenge, Bereczki Sándor és Venczi János RMDSZ-es tanácsosok módosító javaslatokat nyújtottak be a köztisztasági díj fizetése kapcsán. Azt javasolták, hogy a díjat lehessen kifizetni négy részletben is, és aki ezt választja az

március, június és szeptember utolsó napjáig – illetve az utolsó részletet december 15-ig – kelljen kifizesse.

Igaz ezt azt jelenti, hogy négy alkalommal kell ez ügyben felkeresnie a városháza pénztárát, de így is segítség lehet annak, aki számára megterhelő, hogy a lakásadóval együtt törlessze az egész éves szemétdíjat is. A másik javaslatuk az volt, hogy

súlyos fogyatékossággal élők, valamint az I-es rokkantsági fokozatba sorolt személyek mentesüljenek a díj befizetése alól.

A harmadik javaslat a nagycsaládosokat érinti:

azok a családok, ahol három vagy annál több kiskorú van, csak két gyermek után kelljen köztisztasági díjat fizessenek, a harmadik, negyedik gyermekek után nem.

A kedvezményezettek miatt keletkező bevételkiesést a városi költségvetésből pótolják. A javaslatokat tartalmazó határozattervezetet

a marosvásárhelyi önkormányzati képviselők egyöntetűen elfogadták.

Jó tudni, hogy azok, akik pontosítani szeretnék, hogy hány személy után kell köztisztasági díjat fizessenek, március elsejéig kell benyújtsák az erről szóló nyilatkozatot a marosvásárhelyi városházára, illetve levélben is el lehet ezt küldeni. A múlt hét végéig 23 ezer ilyen nyilatkozat érkezett be, közel felét már fel is dolgozták.

Ezekre azért van szükség, mert a számítógépes program minden lakás esetében automatikusan három személyt számol és ez sok esetben nem a valóságot tükrözi.