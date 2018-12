Többe kerül a szemételszállítás jövőtől

Újdonságok várhatók jövőtől a csíkszeredai szemételszállításban: egyrészt januártól emelik a szemétdíjat, másrészt egy fél év alatt az Eco-Csík Kft.-nek be kell vezetnie, hogy ne személyek száma, hanem a háztartási hulladék mennyisége szerint számlázza a szemétdíjat a lakók fele.

Drágul a szemétdíj. Arra ösztönöznék az embereket, hogy kevesebb szemetet termeljenek • Fotó: Gábos Albin

A csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület rendes havi ülésén, pénteken elfogadták azt a határozat-tervezetet, amely a jövőtől érvénybe lépő szemételszállítási díjakat tartalmazta. Szőke Domokos, Csíkszereda alpolgármesterének módosító indítványát is megszavazták, amelynek lényege, hogy a szolgáltató Eco-Csík Kft.-nek egy fél év átmeneti idő után be kell vezetnie azt a lehetőséget, hogy kérésre személyszámtól függetlenül kisebb, például 50 literes űrtartalmú kukát biztosítson a magánházak lakóinak, amennyiben azok úgy látják, hogy az elegendő számukra. Így értelemszerűen kevesebbet is kell fizetniük a szemételszállításért, ha mégis több hulladékot termelnének, akkor felárat kell fizetniük érte. Az alpolgármester szerint

a cél az, hogy ösztönözzék az embereket arra, hogy kevesebb lerakásra való szemetet termeljenek,

többet gyűjtsenek szelektíven újrahasznosítás céljából. Az eddigi árakhoz képest több lejjel növekszik a szemétdíj, például idén egy személyre kiadott 50 literes űrtartalmú kuka elszállíttatása 8 lejbe került, jövőtől ez az ár 10,50 lejre drágul. A jogi személyeknek pedig köbméterenként 80,55 lej volt a szemétdíj, januártól ez az ár 105 lejre emelkedik.

Szemétdíj alakulása Csíkszeredában

Szemétdíj típusa 2018-as ár 2019-es ár 50 literes kuka 8 lej 10,50 lej 80 literes kuka 16,01 lej 21 lej 120 literes kuka 32,01 lej 31,50 lej 150 literes kuka ilyen nem volt 42 lej 240 literes kuka 52,02 lej 68 lej 200 literes zsák (plusz szemétnek) 8 lej 57 lej Jogi személyek (m³) 80,55 lej 105 lej