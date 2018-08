Több tíz fellépő játszik még a vásárhelyi gitárfesztiválon

Noha már napok óta tart a Harmonia Cordis Gitárfesztivál, a fele még hátravan: pénteken, szombaton és vasárnap is gitárkoncertek várják a nagyérdeműt, de szakmai beszélgetések is tarkítják a rendezvény programját.

A fesztivál további részében a Kultúrpalotában várják esti koncertekre a nagyérdeműt • Fotó: Facebook/Harmonia Cordis Association

A klasszikus fesztiválprogram mellett – nappal mesterkurzusok, esténként ingyenes koncertek – idén még egy szakmai beszélgetés is teret kap a Harmonia Cordis Egyesület tizenharmadik fesztiválján Marosvásárhelyen. Beke István Ferenc főszervező elmondása szerint a román–magyar kulturális együttélésről fognak beszélni a meghívottak, miközben felelevenítik, hogy mikor is jelent meg a klasszikus gitár Marosvásárhelyen, és hogyan fejlődött a vásárhelyi gitárélet. Pénteken 10 órától a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen zajló beszélgetés meghívottjai: Lőrinczi György, Ovidiu Ene Atanasiu, Bibó Lajos, Liviu Georgescu. Aznap 11 órától Lőrinczi György archaikus hangszereiből is nyílik kiállítás ugyancsak a színitanodán.

Pénteken már a Kultúrpalotába hívják gitárzenét hallgatni a közönséget: 19 órától a magyarországi Pavlovits Dávid koncertezik, aki visszatérő fellépője a gitárfesztiválnak. Utána a Iancu–Lobonț duó lép fel, vagyis Olivia Iancu és Claudiu Lobonț gitárművészek. A szünet után pedig a Giampaolo Bandini – Cesare Chiacciaretta Duo veszi át a terepet a színpadon.

A gitárból és bandoneonból álló duónak egyik célja, hogy megismertesse és megszerettesse az argentin zenét, az országra legjellemzőbb hangszereken játszva.

Szombaton már 16 órakor koncertre várják az érdeklődőket a Kultúrpalota kistermébe, ahol marosvásárhelyi fiatal tehetségek lépnek fel. 19 órától a nagyteremben a Tritonus Guitar Triót hallhatjuk, azaz a magyarországi Molnár Levente, Szurgyi Gergely, Varga Bálint formációt. Majd egy újabb trió, a Ritter Zsófia, Kormos Balázs, Tóth Álmos alkotta Venti Chiavi Gitártrió szórakoztatja a nagyérdeműt szintén Magyarországról.

A szünet után Csáki András játszik, a magyarországi gitárművészt több romániai zenész kíséri: Pál Tamás és Martalogu Adél hegedűn, míg Kardos Margit brácsán és Moldován Szabolcs csellón játszik.

A gitárfesztivál utolsó napján, vasárnap is a Kultúrpalota ad otthont a koncerteknek, aznap este a dzsesszzene kerül fókuszba. Ismét 19 órakor kezdődnek a koncertek: előbb a Venezuelában született, de Ausztriában oktató Gabriel Guillén játszik, hazai zenészek kísérik, Enyed Károly zongorán, Hadnagy Attila nagybőgőn, míg Asztalos Zsolt ütőhangszereken működik közre a koncertben.

Az est második felében a Pusztai Antal Jazz Band játszik. A névadó ausztriai gitárművész mellett az orosz Nikita Boldyrev és Beke István Ferenc játszik még gitáron, Mădălina Petre énekel, Enyed Károly zongorázik, Hadnagy Attila és asztalos Zsolt itt is nagybőgőn és ütőhangszeren működik közre.