Több száz család maradt ivóvíz nélkül Nagysármáson

A nagysármási tömbházakban napok óta nem folyik a vezetékes víz • Fotó: Haáz Vince

tiltakozó aláírásokat gyűjtenek és a prefektúrát is értesítették erről az áldatlan helyzetről. De semmi előrelépés nem történt.

„Majdnem kétszáz család lakik tömbházban, számukra különösen nehéz, hogy a héten még egyáltalán nem volt ivóvíz. Van ugyan a városban öt közkút, de el lehet képzelni, hogy aki a harmadik emeletre kell felcipelje a mindennapi élethez szükséges vizet, az hogyan tudja ezt megoldani. Nagyon nehezen. De a házakban lakók sincsenek túl jó helyzetben, hiszen nincs minden udvarban kút. Abban az utcában, ahol mi lakunk két jó kút van, oda több mint száz család jár vízért. Tavaly azt mondták, hogy azért nem tudnak vezetékes vizet biztosítani, mert szárazság van. Most, amikor a földeken áll a víz és a Maros sok helyen kiöntött, erre nem hivatkozhatnak” – vélekedett az alpolgármester, akitől megtudtuk, hogy

Nagysármáson több mint egy hónapja akadozik az ivóvíz biztosítása. Ezen a héten egyáltalán nem volt szolgáltatás, de múlt héten is három napot víz nélkül voltak a fogyasztók. Hasonló, de nem ilyen nagy gondok tavaly is voltak, akkor a szárazságra hivatkozott a regionális szolgáltató, az Aquaserv.

Sallai Imre szerint azt megértenék, hogy a régi vezetékrendszer elavult és gyakran meghibásodik, s emiatt időnként nincs ivóvíz.

De azt nem tudják elfogadni, amit a szolgáltató mond, hogy Marosvásárhely és Nagysármás között, a valamivel több mint 50 kilométeren a rendszerre csatlakozott háztartásokban túl sok vizet fogyasztanak, s emiatt nem jut el semmi Sármásig.

„Évek óta fennáll ez a gond, eddig meg kellett volna találniuk a megoldást erre. De csak hitegetnek” –mondta elkeseredetten a városvezető, aki felemlegeti, hogy még szerencse, hogy nem iskolaidőben akadnak ilyen gondok, hiszen igen nehéz lenne egy 1200 diákot összefogó tanintézetet víz nélkül működtetni. De a városban tűzoltóság és rohammentő-szolgálat is működik, számukra is gondot jelent, hogy nincs ivóvíz.

Az Aquaserv sajtószóvivője, Nicu Tomuleţiu érdeklődésünkre elmondta, hogy a Mezőséget vízzel ellátó hálózat nagyon régi és nem megfelelő méretű. Marosvásárhely-Nagysármás között több olyan település van, ahol állatfarmok vagy kertészetek működnek, s ezek mind nagy vízfogyasztók. „Bár sokszor azzal vádolnak minket, hogy drága az ivóvíz, mégis sokan ezzel öntöznek a kertben, melegházakban, s az állatoknak is ezt adják. A túlzott fogyasztás miatt nem tudunk elegendő vizet pumpálni, hogy eljusson a vezetékrendszer végére, Nagysármásra. A megoldást a most épülő új hálózat fogja jelenteni, amely jelenleg már 90 százalékban kész van. Nagyobb kapacitású vezetékeket fektettek le és gyűjtőmedencéket is építettek, hogy a sármásaikat érintő gond megoldódjon” – mondta a sajtószóvivő, aki kérdésünkre nem tudta megmondani, hogy mikorra várható az új rendszer átadása.